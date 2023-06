Vol En Réunion À La Plaine Ouest D’Annaba : Vingt Ans De Prison Par Contumace EDITEUR - 3 JUIN 2023 Cliquez po

Vol En Réunion À La Plaine Ouest D’Annaba : Vingt Ans De Prison Par Contumace EDITEUR - 3 JUIN 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Trois personnes accusées d’avoir formé une association de malfaiteurs dans le but de commettre des crimes contre les personnes et les biens, de vol en réunion avec violence et menace, ont été condamnés à contumace à vingt ans de prison ferme. Actuellement en fuite, les mis en cause ont été jugés en leur absence par le tribunal criminel d’Annaba. Les faits se sont déroulés le 6 janvier 2022. A 13h25, près de l’antenne de l’Assemblée Populaire Communale (APC) de Sidi Achour, un employé d’une Société A Responsabilité Limitée (SARL) spécialisée dans la production de conserves alimentaires avait été pris à partie par des personnes cagoulées. Il s’apprêtait à déposer une importante somme d’argent à la banque dont sa société est cliente. Les agresseurs ont bloqué sa voiture sur la chaussée et l’ont aspergé de gaz lacrymogène. Les vitres arrière du véhicule avaient été brisées et les voleurs avaient dérobé une sacoche noire contenant un montant de deux milliards et 200 millions de centimes. Le porte-documents d’archives contenant une somme de 400 millions de centimes, se trouvant à l’arrière de la voiture, leur avait toutefois échappé. Le méfait accompli, ils avaient pris la fuite à bord d’un scooter en direction du rond-point menant à la Plaine ouest. Malgré les tentatives de poursuite de quelques jeunes présents sur les lieux, les accusés sont parvenus à disparaître dans la nature. La victime avait déposé plainte et les policiers avaient immédiatement ouvert une enquête, recueillant les propos des témoins du braquage. Les informations fournies n’ont cependant pas permis de retrouver la trace des malfaiteurs. C.