Zone humide de Bousdira : Un appel urgent au ministère de l'Environnement La Rédaction by La Rédaction 4 juin 2023in Annaba Dans un communiqué de presse adressé par le Parti de la Justice et du Développement de la Wilaya d'Annaba, le bureau local a tiré la sonnette d'alarme face à la situation critique de la zone humide de la localité de Bousdira. Un an après la réponse écrite de la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, dans laquelle elle soulignait la nécessité de protéger cette zone et de prendre des mesures adéquates pour la préserver, rien n'a été fait pour empêcher sa détérioration continue. "Malgré les promesses de préserver cette zone naturelle, Bousdira continue de souffrir de négligence et de multiples violations de son écosystème. Des déchets de construction, des matériaux solides et même des déchets domestiques sont jetés dans la zone, transformant ainsi ce lieu, autrefois florissant, en un environnement dégradé", lit-on dans le communiqué qui rajoute qu'«au lieu de servir de réserve naturelle pour la collecte des eaux de pluie, la croissance de différentes espèces végétales et l'accueil des oiseaux migrateurs, Bousdira est maintenant menacée de destruction imminente". Conscient des conséquences désastreuses de la destruction de cette zone humide, le parti en question rappelle l'histoire récente de la zone humide du quartier El Rym ayant subi un sort similaire avec une grande partie de la zone sacrifiée au profit de projets de construction sans considération pour l'environnement et le paysage naturel. Ainsi, cet écrit vise à souligner la nécessité de ne pas laisser la zone humide de Bousdira devenir une proie aux intérêts égoïstes et à la voracité des spéculateurs immobiliers. Le parti a appelé le ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables à intervenir de toute urgence en réclamant l'envoi d'une commission d'inspection pour évaluer la situation catastrophique de la zone et mettre un terme aux violations qui lui sont infligées. En outre, le parti propose la création d'un organe de surveillance permanent chargé de prévenir toute atteinte future à cette zone fragile et de faire face à toute tentative de sa destruction. Le bureau local du parti a également insisté sur l'importance de la mobilisation des associations environnementales actives dans la wilaya à l'occasion de la Journée mondiale de la biodiversité, tout en soulignant que la célébration de cette journée ne se limite pas à des manifestations symboliques, mais qu'elle se traduit par des actions concrètes et des projets d'envergure visant à préserver et protéger les zones humides.