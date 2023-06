Ports de commerce : Annaba aura son comité de sûreté maritime et portuaire La Rédaction by La Rédaction 4 jui

Ports de commerce : Annaba aura son comité de sûreté maritime et portuaire La Rédaction by La Rédaction 4 juin 2023 in Annaba A A 0 0 SHARES 31 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Un arrêté publié dans le journal officiel n°36, daté du 24 mai 2023, a fixé la liste des ports concernés par la création d’un comité local de sûreté maritime et portuaire. L’arrêté du 2 mai 2023 a été pris en application de l’article 22 du décret exécutif 04/418 du 20 décembre 2004, modifié et complété, portant désignation des autorités compétentes en matière de sûreté des navires et des installations portuaires et la création des organes y afférents. L’article 22 précise que le comité local de sûreté maritime et portuaire est chargé de coordonner la mise en œuvre du plan national de sûreté maritime et portuaire, d’établir et mettre à jour les plans de zoning de sûreté du port avec ses points vulnérables, d’évaluer périodiquement les menaces et les dispositifs de sûreté mis en place, d’établir et mettre à jour périodiquement les plans réglementant la circulation et le déplacement à l’intérieur du port, de s’assurer de la prise en compte des mesures de sûreté lors des aménagements et des réaménagements du port, de prendre les dispositions nécessaires pour former et recycler les personnels concernés par la sûreté maritime et portuaire avec la contribution des administrations, et enfin de proposer toute mesure susceptible d’améliorer les dispositifs de sûreté en cas de menace ou d’acte dirigé contre les installations portuaires et les navires à l’intérieur du port, de la rade et de leurs approches. Quant à la composition du comité dont les membres sont désignés par arrêté du wali territorialement compétent, elle est précisée dans l’article 23 du même décret exécutif et comprend le responsable de l’autorité portuaire concerné qui assurera le secrétariat, le commissaire de sûreté du port concerné, l’officier de sûreté de l’installation portuaire (PFSO), le chef de la station maritime principale du service national des garde-côtes, le commandant du groupement de la gendarmerie nationale, le responsable des services des Douanes, le responsable des services de la Protection civile, les directeurs de wilaya des Transports, des Travaux publics et de l’Energie et de Mines pour les ports à hydrocarbures. Outre ces responsables, il y aura aussi le représentant local de l’Agence de radionavigation maritime, le représentant local de l’Office national de la signalisation maritime et le représentant des Armements nationaux. La liste des ports de commerce concernés par la création d’un comité local de sûreté maritime et portuaire sont ceux d’Annaba, Skikda, Djen-Djen (Jijel), Béjaïa, Ténès (Chlef), Mostaganem, Arzew (Oran), Oran et Ghazaouet (Tlemcen). Par : Fodil S.