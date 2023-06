Après Benzema et Ronaldo Mahrez en Arabie saoudite? On remarque bien la «ruée» des footballeurs de renommée v

Après Benzema et Ronaldo Mahrez en Arabie saoudite? On remarque bien la «ruée» des footballeurs de renommée vers le championnat local sur le court et moyen terme. Mahrez a toujours été très sollicitéMahrez a toujours été très sollicité Le capitaine de la sélection algérienne de football se plaît bien dans son club anglais Manchester City, drivé de main de maître par le fameux coach Pep Guardiola. Mahrez a toujours été très sollicité par de grands clubs européens, mais, lui, semble bien avoir choisi la «continuité», voire la «stabilité» avec le club, les dirigeants, les joueurs et les fans très exigeants de ce club mythique anglais. L'Arabie saoudite s'emploie actuellement avec son Fonds souverain (PIF) devenu actionnaire majoritaire de quatre grands clubs locaux, à s'offrir les services de grands noms de la balle ronde mondiale. En effet, on remarque bien la «ruée» des footballeurs de renommée vers le championnat local sur les courts et moyens termes. Après Cristiano Ronaldo, on indique l'arrivée aussi de Karim Benzema du Real de Madrid ainsi que de l'Argentin du PSG, Lionel Messi, voilà qu'aujourd'hui, on évoque l'éventuel transfert de Mahrez. Des médias «crédibles» rapportent, ce mardi, que Riyad Mahrez (32 ans) constitue une véritable cible d'achat, bien que l'international algérien se soit réengagé, l'été dernier, avec Manchester City jusqu'en juin 2025. Mais, tout le monde et en particulier les fans du capitaine des Verts remarquent et critiquent surtout la très mauvaise décision de Pep Guardiola de ne plus titulariser Mahrez en ne se contentant que de le faire jouer les «quelques poussières» de minutes de la fin des matchs de son équipe. Ce qui fait dire aux Algériens que Guardiola songe donc ainsi faire réagir le joueur pour qu'il quitte de lui-même le club. Et cette remarque se reflète dans sa non-participation en finale de la FA Cup (remportée) contre Manchester United, après avoir fait toute la campagne (5 réalisations et 1 passe décisive en 5 apparitions) et même, inscrire un triplé en demie dans les filets de Sheffield United (3-0). D'ailleurs, la majorité des fans du club et surtout de Mahrez attendent avec impatience la finale de Ligue des Champions UEFA, qui est programmée pour samedi prochain face à l'Inter Milan, pour savoir si Mahrez figurerait ou pas dans le onze de départ, lui qui ne l'a pas été depuis le 1/8 de finale «aller» contre le RB Leipzig. Cela pourrait ternir, voire altérer grandement l'avenir de Mahrez avec les Skyblues où il a toujours accepté la concurrence depuis son arrivée en 2018. Avec sa fidélité de 5 années avec ce club et 10 titres gagnés avec City, Riyad Mahrez pourrait donc se résoudre à quitter cette formation anglaise, au profit du championnat saoudien. Ceci, sachant, surtout, que les Saoudiens sont bien prêts à lui offrir des montants conséquents et difficiles à refuser. Et il se trouve qu'aux dernières nouvelles, on évoque l'approche des émissaires du club, ces dernières semaines pour tâter le terrain, alors que pour le joueur concerné, il n'est vraiment pas question de quitter le continent européen... Saïd MEKKISaïd MEKKI 00:00 | 08-06-2023 Share