NI BARÇA, NI ARABIE SAOUDITE... Messi à l'Inter... de Miami ! Placeholder LSA PUBLIÉ 07-06-2023, 23:58 Ce ne

NI BARÇA, NI ARABIE SAOUDITE... Messi à l'Inter... de Miami ! LSA PUBLIÉ 07-06-2023, 23:58 Ce ne sera ni le Barça, ni l'Arabie Saoudite ! Pour Messi, ce sera une toute autre destination, totalement inattendue. Il va se rendre en Floride et son nouveau club sera l'Inter de Miami. C'est Lionel Messi lui-même qui a annoncé la nouvelle en tentant de justifier son choix : « bien que j'ai entendu dire que la Liga avait tout accepté et que tout allait bien pour que je revienne au Barça, il y avait encore beaucoup d'autres choses qui devaient arriver. J'ai entendu dire que Barcelone devait vendre des joueurs ou baisser les salaires et la vérité est que je ne voulais pas passer par là. » Le joueur le plus titré du football sera rémunéré par les sponsors du championnat américain de football, en l'occurrence Adidas et Apple. Par ailleurs, une partie de l'actionnariat de l'Inter Miami lui sera attribué.