La démoustication négligée à Annaba : Un été difficile en perspective La Rédaction by La Rédaction 7 juin 202

La démoustication négligée à Annaba : Un été difficile en perspective La Rédaction by La Rédaction 7 juin 2023in Annaba

Plusieurs opérations ont été annoncées par les autorités locales dans le cadre des préparatifs de la saison estivale 2023 à Annaba. Cependant, la situation environnementale ne semble pas prise en charge concrètement. En effet, jusqu'au moment où nous mettons sous presse, aucune annonce n'a été diffusée sur une éventuelle opération de lutte contre les moustiques à Annaba. Pourtant, l'invasion de ces bestioles constitue un dilemme majeur tant pour les résidents de la ville que pour les 5 millions d'estivants que la wilaya se prépare à accueillir cet été. Jusqu'à présent, la Municipalité n'a pris aucune mesure pour lutter contre ce fléau, laissant les citoyens se débrouiller seuls avec les dépenses supplémentaires liées à l'achat d'insecticides et de dispositifs de lutte contre les moustiques. Pourtant, la campagne de démonstration doit être effectuée vers la fin du mois de février pour une pleine efficacité des traitements anti-moustiques. En effet, la situation est d'autant plus préoccupante que le Comité environnemental de la municipalité ne s'est pas réuni depuis un an et est actuellement dépourvu de président et de membres. Ce qui explique, entre autres, le manque d'initiatives visant à améliorer la situation environnementale, notamment dans le chef-lieu de la wilaya. D'autre part, une des causes principales de la propagation des moustiques est la négligence de la couverture de l'oued, situé à la cité Safsaf dans la commune d'Annaba. Les autorités de la wilaya avaient promis de mettre en œuvre cette mesure lors des préparatifs de la saison estivale 2022, mais aucune action n'a été entreprise à ce jour. Cette négligence aggrave la situation déjà difficile pour les résidents qui se retrouvent à lutter contre une invasion de moustiques dans leur propre quartier. Malgré les déclarations de l'entreprise "Annaba Propre" qui affirme avoir recruté plus de 500 agents de nettoyage pour maintenir la propreté des plages et des quartiers avoisinants pour assurer le confort des estivants, il est clair que la situation environnementale dans la wilaya d'Annaba est loin d'être satisfaisante. Les déchets accumulés, qui représentent un facteur contribuant à la propagation des moustiques, ne cessent d'augmenter aux fils des mois. Par : I.N