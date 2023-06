La Vieille-Ville D’Annaba Tombe En Ruines : Entre Plaintes, Résiliation Et Espoirs… EDITEUR - 7 JUIN 2023 Cliq

La Vieille-Ville D’Annaba Tombe En Ruines : Entre Plaintes, Résiliation Et Espoirs… EDITEUR - 7 JUIN 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) « Depuis que notre pays a recouvré son Indépendance, notre vieille-ville continue de connaître ses vicissitudes. Des dizaines de bâtisses se sont déjà effondrées les unes après les autres, tel un château de cartes. Certains immeubles très vétustes menacent de s’écrouler, d’autres nécessitent d’urgence des travaux de restauration. Quant à la population, elle attend désespérément une solution au problème auquel elle est confrontée quotidiennement : les mauvaises conditions de vie. Rien n’a été envisagé pour redorer le blason de cette vieille ville qui aurait dû être inscrite comme patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO). Hélas, que des promesses ! Ni plus, ni moins », a indiqué un habitant. « Nous sommes les laissés-pour-compte et notre destin est resté suspendu tel l’épée de Damoclès », a-t-il ironisé. Lors de notre virée, on a eu l’impression de se promener au milieu des bâtisses effondrées d’un film de guerre. Certaines d’entre elles se trouvent dans des endroits éloignés et font office d’une immense décharge, dégageant des odeurs pestilentielles, qui empestent les foyers avoisinants jour après jour. « Nous ne respirons que les mauvaises odeurs des ordures. Nos enfants, surtout ceux qui sont en bas âge, et les personnes âgées, sont tombés malades à cause de cette décharge où gravitent chiens et chats errants, rongeurs, moustiques, etc. Notre vie est en péril. Les élus locaux ne se soucient guère de la situation dans laquelle nous nous débattons depuis cinq ou six décennies », a souligné un octogénaire. « Ce monticule de déchets est là depuis plus d’un mois. Il continue d’exhaler des odeurs nauséabondes qui nous suffoquent. Pourtant, nous avons récemment demandé aux services concernés, de procéder au ramassage de ces saletés, mais ils ont fait la sourde oreille », a-t-il ajouté. Cependant, la situation de cette vieille-ville dans tous les aspects laisse à désirer et les riverains qui y habitent craignent, à tout moment, de voir leur immeuble tomber en ruine, causant ainsi des morts et des blessés. Nous avons toutefois appris auprès d’un confrère que la vieille ville allait bientôt être restaurée, suite à une décision des pouvoirs publics. Nejmedine Zéroug