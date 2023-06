Home > Annaba223 Views3 Secs0 Comment Annnaba : Un Appel À Témoin Dans Une Affaire D’escroquerie EDITEUR - 5 J

Home > Annaba223 Views3 Secs0 Comment Annnaba : Un Appel À Témoin Dans Une Affaire D’escroquerie EDITEUR - 5 JUIN 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) En vertu de l’article 17 du Code de procédure pénale et en application du mandat émis par le procureur de la République près le tribunal d’Annaba, les services de Sûreté de la wilaya d’Annaba ont lancé, aujourd’hui lundi 5 juin, un appel à témoins, adressé à toute personne ayant été victime de deux individus portant les initiales Z.S. et Z.E A., soupçonnés d’être impliqués dans une affaire d’escroquerie. Dans un communiqué rendu public pour la circonstance, les victimes ont été invitées à se rapprocher de la police judiciaire de la sûreté de la wilaya, à l’effet de déposer plainte, d’apporter un témoignage ou de fournir des renseignements sur les mis en cause. B. Salah-Eddine