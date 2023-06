Le sadique et le maso(suite) Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 08-06-2023, 11:00 Guardiola peut raconter à qui i

Le sadique et le maso(suite) Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 08-06-2023, 11:00 Guardiola peut raconter à qui il veut sa théorie de rotation des joueurs, quand on a une pépite du nom de Mahrez dans sa formation, on n'a pas le droit de l'enfermer indéfiniment dans le box des remplaçants. Le coach a certes beaucoup de buteurs mais il n'a pas un génie de la passe millimétrée comme l'enfant de Sarcelles. Or, Mahrez a été le moins utilisé parmi les stars de Manchester City. Peu utilisé puis pas du tout ! Le joueur a eu tout le temps de comprendre qu'il fallait voir ailleurs afin de mieux exprimer son talent mais il ne l'a pas fait. Il en paye aujourd'hui le prix. Et si Guardiola le prive encore d'une autre finale, la plus prestigieuse, j'espère que ce sera suffisant pour qu'il comprenne, enfin, que le masochisme a des limites ! M. F. Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 08-06-2023, 11:00