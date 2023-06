Le Cimetière De Lalla Khroufa Tombe En Ruines À Annaba : Chouchène Dépêche Une Commission D’enquête EDITEUR - 8 JUIN 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Notre article sur la situation du cimetière de Lalla Khroufa, le plus ancien d’Annaba, situé entre les rues Boutial Salah et Biskri Ali, dans la cité Auzas, a suscité une réaction qui semble prometteuse pour ce lieu de repos éternel. Le maire de la ville, Youcef Chouchène, a déclaré à notre quotidien qu’une commission s’est penchée sur la situation désastreuse dans laquelle se trouve ce haut lieu de la résistance algérienne contre les envahisseurs italiens venus de la Toscane au début des années 1600 de l’ère chrétienne. Ladite commission est composée de représentants de la direction des Affaires religieuses, de celle de la Culture et des Arts, du cabinet et de l’Assemblée Populaire Communale (APC) d’Annaba, affirme-t-il.« Si on me demande de démolir les constructions érigées à l’intérieur du cimetière, je le ferai sans hésitation », a déclaré le maire. En tant qu’enfant de ce quartier, il est bien conscient de l’histoire de Lalla Khroufa. Une image repoussante s’offre aux yeux des visiteurs : des tombes de chouhada de cette bataille sont profanées et détruites, des tas de gravats et de sable sont déposés sur les tombes,envahies par les herbes. Ce cimetière, vieux de plusieurs siècles, renferme également, en plus des chouhada tombés lors de la bataille contre les Italiens, des membres des familles de la cité Auzas. Rappelons aussi que le chahid Sidi Brahim Bentoumi avait perdu la vie dans cette bataille, sur les rives de l’ancien lit de l’Oued Boudjima. Il a été enterré dans son mausolée à l’entrée ouest de la ville, à quelques centaines de mètres de Lalla Khroufa. Ainsi, une question se pose : pourquoi certaines associations chargées de la restauration des cimetières ne réagissent-elles pas ? Ahmed Chabi