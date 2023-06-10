إنقاذ 33 "حرّاقا" من ا&#

إنقاذ 33 "حرّاقا" من الموت، حبس فتاة ساعدت شقيقها على الغش في "البيام"، أخبار الجزائر ليوم الجمعة 09 جوان 2023 الشروق أونلاين 2023/06/09 22 0 أخبار الجزائر ليوم الجمعة 09 جوان 2023 المتهمة مترشحة لشهادة البكالوريا حبس فتاة ساعدت شقيقها على الغش في “البيام” بالشلف م. قورين أمر قاضي الجنح لدى محكمة الشلف، الخميس، بإيداع طالبة ثانوية مقبلة على شهادة البكالوريا رهن الحبس المؤقت، مع تأجيل النظر في قضية شقيقيها القاصرين على خلفية توقيف أحدهما متلبسا في حالة غش، وتواصله عبر جهاز البلوتوت والهاتف النقال مع شقيقته وأخيه الثاني اللذين كانا متواجدين خارج أسوار مركز الاجراء بوسط عاصمة الولاية، يتابعان مجريات امتحان مادة العلوم الطبيعة. عملية التوقيف حسب بيان وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف، أشار إلى تلقي مصالح الأمن بلاغا من قبل رئيس المركز مفاده ضبط أحد المترشحين “ن.ل” متلبسا في حالة غش باستعمال جهاز البلوتوت أثناء امتحان مادة علوم الطبيعة والحياة، وبعد توقيفه وإخضاعه للتحقيق، تبين بأنه كان يتواصل مع شقيقته “ن.ع” وأخيه الثاني القاصر “ن.ن” اللذان كانا يتابعان مجريات الامتحانات بالقرب من مركز الإجراء، ولدى مثول المتهمة أمام قاضي الجنح بمحكمة الشلف أمر بإيداعها رهن الحبس المؤقت عن تهمة المساس بنزاهة الامتحانات، وتسليم المتهمين القاصرين لوالدهما بعد استجوابهما من قبل قاضي الأحداث. … في عملية معقدة جراء سوء الأحوال الجوية إنقاذ 33 “حرّاقا” من الموت بساحل وهران ب. يعقوب تمكنت، فجر الخميس، الوحدات العائمة العملياتية “فجر” التابعة للمصلحة الجهوية لحرس السواحل في وهران، من إنقاذ 33 مهاجرا غير شرعي من غرق مؤكد، من ضمن المهاجرين الموقوفين 25 رجلا وسيدتين وكذا 6 قصر، تتراوح أعمار الجميع بين 14 و39 عاما، كانوا على متن قاربين، طول الواحد منهما 8 أمتار على مقربة من المياه الدولية. وطبقا لما أورده مصدر “الشروق”، فإن عملية إنقاذ الحراقة، تمت على إثر ورود بلاغ عن المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ للواجهة البحرية الغربية في وهران، يفيد بوجود مهاجرين غير نظاميين في حال خطر، على مقربة من المياه الدولية، استدعى الأمر التدخل الفوري للعثور على الحراقة ونقلهم إلى ميناء وهران في عملية إنقاذ معقدة جدا استغرقت حوالي 150 دقيقة بسبب التغير المفاجئ لأحوال البحر، ما حال دون إتمام مشوار المرشحين لبلوغ “الإلدورادو الأوروبي” المزعوم. وتم نقل المهاجرين الموقوفين إلى محطة الشرطة البحرية في ميناء وهران في ظروف جيدة، باستثناء ثلاث حالات تخص امرأتين وقاصر استدعى الأمر نقلهم إلى الإستعجالات الطبية في مستشفى قديل لتقديم الإسعافات الضرورية. وحسب ما أفاد به المصدر، فإن الحراقة أبحروا سرا على متن قاربين من نوع قليسور بمحركين قوة دفع كل واحد منهما 80 حصانا بخاريا، ضم القارب الأول 17 شخصا، بينما توزع باقي الحراقة على القارب الثاني، وانطلقوا في رحلة جماعية من المسلك البحري المسمى “رأس الإبرة” في شاطئ كريشتل تحديداً، نحو جزيرة مانڨا في ساحل مورسيا جنوب شرق إسبانيا، قبل أن تتعطل مسيرة الجميع بسبب سرعة الرياح وطول الأمواج. كما ينتظر إحالة الجميع، صباح الأحد، على وكيل الجمهورية لدى محكمة قديل في وهران لمعرفة ظروف وأسباب الهجرة غير النظامية وتحديد المسؤوليات وراء هذا النشاط التهريبي المحظور وكافة الامتدادات المحتملة وطنيا ودوليا. وتعتبر هذه الحادثة الثانية من نوعها في أقل من 72 ساعة بعد اعتراض 10 حراقة من بينهم امرأة وابنها ذو الـ12 عاما على متن قارب تقليدي الصنع طوله 10 أمتار بعرض البحر على بعد خمسة أميال بحرية شمال شاطئ مداغ 1 في الساحل الغربي لوهران . مع العلم أن هدوء البحر في سواحل غرب الوطن تحديداً، رافقه استنفار أمني غير مسبوق للمصالح المختصة لمواجهة تدفق محتمل لقوافل الحراڤة، التي تستغل مثل هذه الأجواء لتنظيم رحلات سرية إلى الضفة الأخرى من المتوسط، انسياقا وراء اغراءات عصابات التهريب التي توظف منصات التراسل الفوري لاستقطاب المغرر بهم. وتقوم الأجهزة الأمنية المشتركة هذه الأيام، بحملة تمشيطية لشواطئ الساحل الغربي، من أجل مطاردة بعض المهربين الذين يحثون الشباب على الهجرة السرية، وتقديم وعود واغراءات ببلوغ سواحل الجوار الأوروبي في توقيت قصير على متن قوارب فائقة السرعة تختزل مسافة الإبحار السري من شواطئ وهران إلى ساحل إسبانيا، موازاة مع ذلك، قررت اللجنة الأمنية في وهران، الأربعاء الماضي، غلق مرائب قديمة تابعة لأملاك بلدية عين الترك، كانت تستعمل من قبل خواص لركن مراكبهم المائية وذلك ضمن مخطط واسع يرمي إلى صد الهجرة غير الشرعية وكبح أنشطة عصابات التهريب. وبالتوازي مع التدابير الأمنية الجزائرية في ملاحقة “كارتيلات تهريب البشر”، كشفت صحيفة “ألفارو دي سيوتا” الناطقة بالإسبانية، في اعدادها الأخيرة، نقلا عن بيانات وزارة الداخلية الإسبانية، أن هناك انخفاضا ملموسا في معدل تدفقات المهاجرين غير الشرعيين القادمين من الجزائر إلى الجزر الإسبانية، ويتضح هذا الاتجاه التنازلي، من خلال الانخفاض الذي سجل ابتداء من شهر أبريل الماضي، واستمر الانخفاض بنحو 30% في أواخر ماي المنقضي وفق تقديرات الصحيفة الإسبانية، باستثناء مداخل شبه الجزيرة الخضراء وطريفة وكالاموكارو في مليلية الإسبانية، التي تشهد نشاطا مكثفا لشبكات تهريب مغربية. … حجز أزيد من 3 أطنان من القنب خلال الـ4 أشهر الأولى من السنة واج تم خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، معالجة ما يزيد عن 43 ألف قضية وحجز ما يزيد عن 3 أطنان من راتنج القنب وأكثر من 130 ألف قرص من المؤثرات العقلية، حسب ما أفادت به ممثلة عن المديرية العامة للأمن الوطني. وأوضحت محافظة الشرطة، جازية أغرب، التابعة للمصلحة المركزية للإتجار غير المشروع للمخدرات، بواد السمار بالعاصمة، في تصريح لـ”وأج” أنه تم خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية (2023)، معالجة 43 ألف و04 قضايا تورط فيها أكثر من 48 ألف شخص تم من خلالها حجز 3 أطنان و256 كلغ من راتنج القنب و15 كلغ و965 غرام من الكوكايين و1 كلغ و440 غرام من الهيرويين و4 ملايين و130 ألف قرص من المؤثرات العقلية، مشيرة إلى أنه تبين من خلال هذه الحصيلة “استمرار منحى الظاهرة في التصاعد مما يستوجب تكثيف الجهود لوقاية الشباب من تعاطي المخدرات”. وتعتمد المديرية العامة للأمن الوطني – حسب ذات المتحدثة – للتصدي لظاهرة تعاطي الأحداث للمخدرات الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة على برنامج وقائي واستباقي لتفادي وقوع النشء الصاعد في هذا المستنقع، علما أنه تم خلال سنة 2022 معالجة ما يعادل 85538 قضية تتعلق بالجرائم المتصلة بالمخدرات، تبين ان المتورطين فيها أغلبهم شباب. وأوضحت محافظة الشرطة، أنه تورط خلال سنة 2022 ما يعادل 97863 شخص في جرائم تهريب وتخزين وشحن ونقل وعرض وبيع وحيازة واستهلاك المخدرات كان أغلبهم من الشباب، مضيفة أن الدور الوقائي للمديرية العامة للأمن الوطني يعتمد أساسا على التحسيس والتوعية من عواقب الاستعمال غير المشروع لهذه السموم من خلال تسطير وتنفيذ برامج وقائية مدروسة وهادفة. وتشمل هذه البرامج، تضيف المتحدثة، العديد من النشاطات التي تكتسي طابعا علميا أحيانا وثقافيا ورياضيا وحتى ترفيهيا أحيانا أخرى تقام بدور الشباب والمؤسسات التربوية والتعليمية والجامعات ومراكز التكوين المهني والفضاءات المفتوحة وصالونات العرض، بل وتمتد حتى إلى مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها فضاء يجمع شرائح واسعة من المجتمع خاصة الشباب. ومن أجل الوصول لهذا المبتغى – تبرز ذات المتحدثة – أن قيادة الأمن الوطني تعكف على تسطير مخططات تدخل مصالحها ووحداتها العملياتية بشكل يتماشى والاستراتيجية الوطنية التي تسطرها الدولة الجزائرية في هذا الصدد والتي تنبني على ثلاثة مبادئ رئيسية وهي الحد من عرض المخدرات وتخفيض الطلب عليها وكذا تطوير سياسة وقائية شاملة ومتوازنة ضد مخاطر المخدرات مع ضمان تكفل ناجع بالمدمنين من حيث العلاج والتأهيل الاجتماعي. … تفكيك شبكات للهجرة غير الشرعية عبر البحر بوهران ق. م تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران في عمليات مختلفة من تفكيك شبكات للهجرة غير الشرعية عبر البحر، لـ27 شخصا من مختلف ولايات الوطن من بينهم 10 أجانب، حسب ما علم أمس الجمعة من ذات السلك الأمني. كما قامت ذات المصالح في ظرف أسبوع بتفكيك 4 شبكات اجرامية تحترف تنظيم وتدبير رحلات للهجرة غير الشرعية عبر البحر انطلاقا من شواطئ وهران إلى عدة دول اوروبية متكونة من 11 شخصا تتراوح اعمارهم ما بين 22 و53 وينحدرون من ولاية وهران، حسب ما أوضحت لـ”وأج” المكلفة بالإعلام لدى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لوهران. وأسفرت العمليات عن حجز قارب مزود بمحرك بقوة 60 حصانا بخاريا وقارب مطاطي وبندقيتي صيد بحري و4 سترات نجاة ومضختين هوائيتين و10 صفائح بنزين و4 مجادف ودراجة نارية ومبلغ مالي من العملة الأجنبية قدر بـ2000 أورو ومبلغ مالي من العملة الوطنية قدر بــ650 ألف دج، كما أشير إليه. وفور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم الأطراف إلى الجهات القضائية المختصة، وفق ذات المصدر. … غرق شاب في بركة مائية بعزابة في سكيكدة إ.ب لقي، زوال الخميس، شاب يبلغ من العمر 18 سنة، حتفه غرقا، وذلك في مجمع مائي يستعمل للسقي، يقع بمنطقة سيافة، ببلدية عزابة، شرق ولاية سكيكدة، حيث تم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد دندان، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا معمقا لكشف ملابسات هذه الحادثة الأليمة الأولى من نوعها في البرك المائية منذ بداية شهر جوان الجاري، واختلفت روايات أهل المنطقة عن سبب غرق الشاب الذي كان بمفردة بين من تحدثت عن سقوطه، وبين من قالت بأنه طلب السباحة فقضى نحبه. … شجار بين صديقين حول زعامة حيهما ينتهي بجريمة قتل! مريم. ز ستنظر محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، بعد أيام في ملف جنائي تورط فيه ثلاثة أشخاص من بينهم فتاة ثلاثنية، بعد مشاركتهم في جريمة قتل راح ضحيتها شاب في العقد الثاني من العمر، والذي تلقى طعنات قاتلة بواسطة سكين كبير، على يد صديقه بعد شجار نشب بينهما. التحريات الأمنية حسب ما ورد بالملف انطلقت من بلاغ تلقته قاعة العمليات للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، مفادها وجود شخص بمستشفى سليم زميرلي، توفي نتيجة تعرضه لطعنات بواسطة آلة حادة على مستوى الفخد الأيسر والظهر وإصابته بنزيف حاد، أين لفظ آخر أنفاسه لحظات بعد وصوله لمصلحة الاستعجالات، وتوصلت الشرطة عقب تحقيقات مكثفة لهوية ثلاثة أشخاص وجهت لهم أصابع الاتهام في جريمة القتل، من بينهم امرأة تقطن بولاية وهران تدعى “و.أ” بعد فرار المتهم الرئيسي ويتعلق الأمر بالمدعو “ب.م” إلى منزلها للاختباء بمساعدة قريبها الذي توسط للجاني من أجل إيوائه بمسكنها في ولاية وهران لتفادي توقيفه. وعن خلفيات الجريمة التي اهتز لها حي الجرف بباب الزوار شهر سبتمبر الفارط، أشارت نتائج التحقيق واعترفات المتهم الرئيسي إلى قيام الأخير بطعن الضحية بعد صراع وخلاف دائم بينهما حول من يتزعم “الحي” على حد قوله، وصرح المتهم أثناء استجوابه بمركز الشرطة، أنه وبعد تنقله للعيش رفقة عائلته ببومرداس ظل يتردد على حيه القديم بالجرف، مضيفا أن ذلك كان سببا لنشوب شجار عنيف بينهما وصل إلى حد التشابك بالأيدي، وفي لحظة غضب قام المتهم بإخراج سكين كبير كان يخفيه بملابسه ووجه ضربة قوية في الفخذ للضحية، وأخرى في الظهر قبل أن يلوذ بالفرار إلى مدينة وهران، وطلب إيوائه من المتهمة “و.أ” وأخبرها أنه بصدد الهجرة سرا نحو أوروبا، وتمكنت مصالح الأمن من توقيفه رفقة باقي المتهمين وايداعهم الحبس المؤقت عن تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وجنحة مساعدة مرتكب جناية على الاختفاء أو الهرب، واسترجاع أداة الجريمة التي عثر بها على بقع دم الضحية.