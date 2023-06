AEP à Alger: les besoins des citoyens couverts à 90% d'ici fin 2024 Publié Le : Jeudi, 08 Juin 2023 15:19 Lu : 86 fois Imprimer Evoyer Partagez AEP à Alger: les besoins des citoyens couverts à 90% d'ici fin 2024 ALGER - Les services de la wilaya d'Alger œuvrent à atteindre un taux de couverture de 90% des besoins des citoyens de la capitale en eau potable d'ici fin 2024, grâce au dessalement de l'eau de mer fournie par les stations de Fouka et de Cap Djanet, a fait savoir jeudi le Wali d'Alger Mohamed Abdennour Rabehi. S'exprimant à l'ouverture des travaux de la session extraordinaire du Conseil de wilaya, M. Rabehi a indiqué que la wilaya "œuvre à assurer l'approvisionnement de ses citoyens en eau potable", rappelant dans ce cadre la réception des deux stations de dessalement de l'eau de mer à Bordj el Kiffan, d'une capacité de production de 10.000 m3/j et à El Marsa (60.000 m3/j), en attendant la livraison partielle, prévue cet été, de la station de Corso (80.000 m3/j). A ce propos, il a affirmé que la "wilaya vise un taux de couverture de 90% de la population algéroise en eau potable d'ici fin 2024, à la faveur des deux stations de dessalement de Fouka 2 et Cap Djanet 2". Lors de ces travaux, un rapport a été présenté faisant état de la fermeture de 61 locaux commerciaux, dans le cadre des activités de contrôle et d'inspection en 2022, outre la destruction de 30.681,705 kg de produits alimentaires impropres à la consommation. En outre, les services du commerce ont dressé 13 procès d'infraction à l'encontre des contrevenants. Par ailleurs, le wali a souligné qu'en "prévision des jeux arabes prévus en Algérie du 5 au 15 juillet prochain, les services de wilaya ont engagé depuis plusieurs semaines des travaux de réhabilitation, et procédé à l'équipement de 6 salles sportives et à l'aménagement de l'espace Marina aux Sablettes qui va abriter les compétitions de la navigation à voile".