Annaba / Infrastructures Sportives Au Profit Des Jeunes : Un Stade Inauguré À La Nouvelle Ville EDITEUR - 10 J

Annaba / Infrastructures Sportives Au Profit Des Jeunes : Un Stade Inauguré À La Nouvelle Ville EDITEUR - 10 JUIN 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) L’attention particulière accordée au développement local par le wali d’Annaba, Djamel Eddine Berimi, à la réception rapide des installations témoigne de l’objectif et de la priorité accordés par les pouvoirs publics aux jeunes et au sport de masse en général. Le chef de l’exécutif a présidé l’inauguration d’un nouveau terrain de proximité réalisé en un temps record, au profit des jeunes de la nouvelle ville Benmostefa Benaouda. Il s’agit d’une infrastructure sportive importante, après celles déjà implantées notamment dans les zones d’ombre, apprend-on auprès de la cellule de communication de la wilaya. L’inauguration s’est déroulée dans une atmosphère conviviale, en présence de nombreuses écoles de différentes disciplines sportives. « Nous ne devons pas négliger les droits des enfants. Ce type de terrain de sport contribue à une bonne hygiène de vie. Nos enfants ont besoin d’espaces de détente et de loisirs qui leur permettent d’apprendre, de se faire de nouveaux amis, de se développer et de s’épanouir. Il est donc primordial pour nous de construire un environnement digne de nos enfants », a déclaré le chef de l’exécutif à l’issue de sa visite. Cette dernière a été effectuée lors de la célébration de la Journée mondiale de l’environnement, où il a été honoré par les présidents d’associations sportives. C’est notamment le cas du président du club de handball « Sariâ Bouna », Adelwahab Ouinez, qui a loué l’engagement constant du chef de l’exécutif en faveur de la pratique sportive de masse. B. S. -E.