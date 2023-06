Saison estivale Tebboune instruit le Gouvernement à davantage de facilitations aux membres de la communauté al

Saison estivale Tebboune instruit le Gouvernement à davantage de facilitations aux membres de la communauté algérienne Placeholder LSA PUBLIÉ 12-06-2023, 08:06 Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a instruit, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, le Gouvernement à l'effet d'accorder davantage de facilitations pour l'arrivée des membres de la communauté algérienne, notamment en termes de tarifs des billets, indique un communiqué de la Présidence de la République. Dans le cadre des instructions concernant l'exposé relatif aux préparatifs d'accueil des membres de la communauté algérienne établie à l'étranger durant la saison estivale de l'année 2023, le président de la République a ordonné de "mobiliser le dispositif humain au niveau des ports et des aéroports et réunir les conditions idoines en vue d'assurer l'accueil, dans de bonnes conditions, des membres de la communauté algérienne dans leur pays". Le Président Tebboune a instruit le Gouvernement d'accorder davantage de facilitations en prévision de l'arrivée des membres de la communauté algérienne, notamment en termes de tarifs des billets", a ajouté le communiqué. Dans le même contexte, le Président de la République a également ordonné d'organiser un voyage spécial par la Mosquée de Paris, en coordination avec le ministère de la Jeunesse et des Sports au profit de 900 enfants et jeunes, pour visiter diverses régions touristiques de leur pays, l'Algérie, et renforcer le lien avec leur mère-patrie", conclut le communiqué. Placeholder LSA PUBLIÉ 12-06-2023, 08:06