Intervenant aujourd’hui dimanche 11 juin lors d’une conférence de presse, Le maire d’Annaba, Youcef Chouchane en l’occurrence, a souligné que l’assemblée populaire communale est de « bonne foi », concernant l’octroi du prêt aux travailleurs pour l’achat du mouton de l’Aid El-Adha, objet de contestation d’environ une quarantaine d’ouvriers grévistes. Tout en rassurant que le dialogue demeure de mise en invitant les grévistes à s’asseoir à la table pour trouver un accord et surtout à ne pas tomber dans une action perpétrée dans un but malhonnête par « des magouilleurs », le président de l’APC, a apporté des précisions concernant cette grève pour « informer et ne pas leurrer », l’opinion publique. B. Salah-Eddine