HEY, NOUS SOMMES EN 2023 ! Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 13-06-2023, 11:00 Étonnantes ces coupures d'intern

MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 13-06-2023, 11:00 Étonnantes ces coupures d'internet dans un pays ayant fait des start-up une priorité nationale et adopté une stratégie numérique ambitieuse. Mais, pardi, nous sommes en 2023, dans un monde qui se connecte de plus en plus et où les activités humaines reposent sur la disponibilité de liaisons fiables avec les serveurs ! Car, sans cette liaison, beaucoup de secteurs sont dans l'incapacité de fonctionner normalement. En plus, au moment où le nouveau code des investissements commence à porter ses fruits, ces délestages sont la plus mauvaise des publicités ! Les compétences et les moyens existent pour stopper la fraude et recourir à ce procédé «punitif», c'est comme si l'on coupait l'électricité à toute une ville pour empêcher quelques «piqueurs» du réseau électrique de sévir ! M. F.