Saison Estivale À Skikda : Le Libre Accès Aux Plages Imposé EDITEUR - 13 JUIN 2023 Cliquez pour partager sur T

Saison Estivale À Skikda : Le Libre Accès Aux Plages Imposé EDITEUR - 13 JUIN 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Les autorités de la wilaya de Skikda ont pris des arrêtés relatifs à l’organisation de la saison estivale 2023 sur les plages de la wilaya, ont indiqué avant-hier, dimanche 11 juin, les services de la wilaya. Le wali de Skikda, Houria Meddahi, a pris plusieurs arrêtés liés aux moyens et aux conditions d’exploitation des plages autorisées à la baignade durant l’été pour « assurer le confort des vacanciers et des touristes », a ajouté la même source. Les services de la wilaya ont précisé qu’il sera imposé un « libre accès » aux plages autorisées à la baignade, avec obligation de mettre en place des panneaux mentionnant cette gratuité, à charge pour les présidents des Assemblées Populaires Communales (APC) côtières « d’autoriser temporairement des opérateurs privés à utiliser une zone spécifique, en dehors de la plage, afin d’y placer des parasols, des chaises, des tables et autres commodités destinées à la location par les vacanciers qui le souhaitent ». Il est interdit, a-t-on précisé, d’investir des espaces à l’intérieur des plages pour y écouler différents produits ou y placer des équipements à louer, les vacanciers ayant la possibilité d’accéder à ces équipements de plage dans les endroits désignés à cet effet. En ce qui concerne les parkings, les autorités de la wilaya ont donné leur feu vert aux présidents des APC côtières pour autoriser l’aménagement de parkings, à condition qu’il y soit prévu des zones de passage pour piétons, dans le cadre d’un cahier des charges précis prévoyant, également, l’affichage des prix du stationnement. Les arrêtés de la wilaya interdisent également l’introduction d’animaux sur les plages tels que les chevaux, les chameaux, les chiens, les singes ou autres. Le but de ces décisions est d’assurer la sécurité et le confort des estivants, en particulier des familles, ont conclu les services de la wilaya. Djamel Dib / AG