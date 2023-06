Contrôle Des Naissances À Biskra : Pénurie De Contraceptifs Depuis Trois Mois EDITEUR - 13 JUIN 2023 Cliquez p

Contrôle Des Naissances À Biskra : Pénurie De Contraceptifs Depuis Trois Mois EDITEUR - 13 JUIN 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) De jeunes couples ne désirant pas d’enfants pour le moment et des mères et pères de famille ayant déjà une ribambelle de gosses signalent l’absence, non annoncée et qui persiste depuis plus de trois mois, de certains médicaments comme les anti-inflammatoires, et surtout les contraceptifs, dans les officines et les pharmacies de la ville de Biskra. En effet, les contraceptifs sont en rupture de stock chez tous les distributeurs de produits et substances médicamenteuses, a-t-on constaté. « J’ai fait la tournée de toutes les pharmacies de Biskra pour trouver des pilules anticonceptionnelles, en vain. Ma femme et moi, nous ne pouvons plus nous permettre de procréer car nous avons déjà quatre enfants qu’il est difficile de satisfaire et d’éduquer. Cette pénurie de pilules contraceptives a des répercussions négatives sur notre vie intime », a confié un quinquagénaire. « Il est vrai que plusieurs médicaments prescrits par les médecins, dont certains fabriqués par Saidal, manquent à l’appel. Les contraceptifs comme Microgynon, Omicron, Jasmine et d’autres qui sont importés ne sont plus disponibles pour le moment. L’absence de ces produits préventifs d’une grossesse non-désirée et anti-fécondants indispose nos clientes et nos clients et nous met, nous aussi, dans l’embarras. Les prescriptions des gynécologues et du planning familial ne sont plus respectées », a confirmé un pharmacien ayant pignon sur rue à Biskra. H. M.