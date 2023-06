Annaba Souffre De La Carence En Aires De Stationnement : Bientôt Plusieurs Parkings À Étages ? EDITEUR - 12 JU

Annaba Souffre De La Carence En Aires De Stationnement : Bientôt Plusieurs Parkings À Étages ? EDITEUR - 12 JUIN 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) En réponse à la question posée par le député du Parti de la justice et du développement, Ali Mouilhi, concernant le manque de parkings à étages à Annaba, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Brahim Merad, a d’abord souligné qu’il existe actuellement un parking couvert pouvant accueillir 250 véhicules, et deux autres non couverts pour près de 300. Dans le cadre des investissements, un parking de six étages a été réalisé au centre-ville, qui sera opérationnel prochainement, dès la levée des réserves émises par les services concernés. Une demande de construction d’un autre parking à étages à El Hattab a également été formulée par un investisseur privé, et les travaux commenceront une fois les formalités administratives finalisées. Le ministre attire aussi l’attention sur les initiatives de l’Assemblée Populaire Communale (APC) d’Annaba, qui prévoit l’extension du parking Stambouli, la réalisation d’un parking à étages à la station de bus Kouche Nourredine, un autre dans la rue Biskri Ali (cité Auzas), ainsi que dans le quartier des Crêtes, où se trouvent le tribunal et la Cour de justice d’Annaba, en face du quartier des M’Haffeur. Notons que la circulation et le stationnement des véhicules sont un problème majeur à Annaba, causant des désagréments à tous les citoyens, conducteurs ou piétons. Ces aménagements annoncés par le ministre de l’Intérieur devraient donc susciter la satisfaction des conducteurs notamment, qui n’auront plus à faire aux tracas des « parkingueurs » sans autorisation, ou à chercher désespérément une place de stationnement. Ahmed Chabi