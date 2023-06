Consommation Et Saison Estivale À Annaba : Les Vendeurs De Glaces Dans Le Collimateur EDITEUR - 12 JUIN 2023 C

Consommation Et Saison Estivale À Annaba : Les Vendeurs De Glaces Dans Le Collimateur EDITEUR - 12 JUIN 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) La direction du Commerce d’Annaba a entrepris des rondes de contrôle, parfois nocturnes, afin d’observer et analyser les différents commerces de glaces, dans le but de protéger les consommateurs. Le commerce des glaces est particulièrement lucratif en été et ne requiert pas d’investissements financiers importants. Un petit pot de glace coûte en moyenne entre cinquante et 150 dinars, mais peut atteindre jusqu’à 600 dinars en fonction de l’endroit et des choix de saveurs. Des saveurs populaires sont proposées pour séduire les clients et augmenter les prix, car elles sont particulièrement coûteuses en raison du prix des matières premières. Un pot ou une glace de ces nouvelles saveurs peut varier de 300 à 650 dinars. Certains commerçants avides de gains faciles ne respectent toutefois pas toujours les conditions élémentaires d’hygiène lors de la préparation artisanale des glaces. Ils ajoutent par exemple du lait en poudre au lieu d’utiliser du lait cru ou en sachet, ainsi que des œufs non frais, des colorants et des arômes périmés. C’est pourquoi les agents du Commerce sont sur le qui-vive afin de dissuader ces personnes de violer les lois en vigueur. Ainsi, à chaque inspection, plusieurs échantillons sont prélevés par les agents pour être analysés, afin de déterminer la conformité des produits aux normes en place. Dans le cas contraire, les commerçants devront fermer boutique. Pour rappel, les intoxications alimentaires surviennent tout au long de l’année, mais se multiplient en période estivale en raison de la chaleur, qui favorise la prolifération des microbes. La direction du Commerce intensifie donc ses sorties sur terrain pour réguler, un tant soit peu, la situation, et préserver la santé des consommateurs. K. Khadidja Rayenne