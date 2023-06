Pourquoi les jeunes ne font plus l’amour Le sexe ? Ça ne les intéresse plus. En février 2023, une étude Ifop montrait que 43 % des jeunes Français de 18 à 25 ans n'avaient connu aucun partenaire sexuel durant l'année écoulée. Cette abstinence (volontaire ou non) s'accélère. Il y a huit ans, « seulement » 25 % des jeunes interrogés ne déclaraient aucun rapport sexuel pour l'année écoulée. Le phénomène ne frappe pas que les jeunes Français. Chez les jeunes Américains aussi, l'activité sexuelle est en baisse de manière nette et constante depuis 2008. Mille facteurs peuvent expliquer cette décroissance spectaculaire.