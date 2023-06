Ronaldo, Benzema… Pourquoi l’Arabie saoudite investit autant dans le sport Article de L'équipe de Code source • Hier à 18:18 Madrid, le 6 juin. Le footballeur Karim Benzema, assis entre des membres du club saoudien Al-Ittihad, lors d'une cérémonie de signature de son contrat. AFP/Saudi Pro League/Jorge Ferrari Madrid, le 6 juin. Le footballeur Karim Benzema, assis entre des membres du club saoudien Al-Ittihad, lors d'une cérémonie de signature de son contrat. AFP/Saudi Pro League/Jorge Ferrari © Jorge Ferrari / Saudi Pro League / AFP Écoutez Code source, le podcast d’actualité du Parisien bloc html Sur votre smartphone ou votre tablette, écoutez Code source et abonnez-vous sur : Résumé. Ils sont des stars du football et ont évolué dans les meilleurs clubs du monde. Pourtant, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema jouent désormais sous les couleurs de clubs saoudiens inconnus du grand public : Al-Nassr pour Cristiano Ronaldo, et Vidéo associée: Quels sont les plans du mercato de l'Arabie saoudite (+ fonctionnement) ? (Dailymotion) Al-Ittihad pour le Ballon d’or 2022, qui vient de signer un contrat de plusieurs centaines de millions d’euros. Cyclisme, rallye, golf… Le football n’est pas l’unique sport dans lequel investit massivement l’Arabie saoudite depuis cinq ans. Riche de son pétrole, dont il est le premier exportateur mondial, le pays compte sur le sport pour faire évoluer son image, et attirer de plus en plus de touristes, lui qui est régulièrement pointé du doigt par les associations pour son non-respect des droits humains, et particulièrement des femmes. Cet épisode de Code source est raconté par Marion Canu et Romain Baheux, journalistes au service des sports du Parisien.