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يشرع رئيس الجمهور

Publié le 13/06/2023
يشرع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم ،في زيارة دولة إلى فيدرالية روسيا، تدوم ثلاثة أيام وذلك بدعوة من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان: “بدعوة من رئيس فيدرالية روسيا، فلاديمير بوتين, يشرع اليوم ،رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في زيارة دولة إلى فيدرالية روسيا، تدوم ثلاثة أيام، في إطارتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين”. وسيشارك رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة في أشغال المنتدى الاقتصادي الدولي بسان بطرسبورغ الروسية”،وفق ما جاء في البيان. شاركها

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