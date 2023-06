Biskra : saisie de plus de 28.000 comprimés psychotropes Placeholder LSA PUBLIÉ 13-06-2023, 14:25 Les élément

Biskra : saisie de plus de 28.000 comprimés psychotropes Placeholder LSA PUBLIÉ 13-06-2023, 14:25 Les éléments de la brigade de lutte contre le trafic de drogues, relevant du service de police judiciaire de la sûreté de wilaya de Biskra ont saisi 28.200 comprimés psychotropes, a indiqué mardi la cellule de communication de ce corps constitué. L’opération a pu être menée à la suite d’informations selon lesquelles les membres d’un réseau criminel spécialisé dans le transport, la contrebande et la commercialisation de substances psychotropes, transportaient, via la wilaya de Biskra, une importante quantité de drogue provenant d’une wilaya du sud du pays, à bord d’un véhicule utilitaire. Après avoir dressé un barrage routier en coordination avec les forces de police de la daïra d’Ourlal, les éléments de la brigade ont découvert 28.200 comprimés psychotropes dissimulés à l’intérieur du véhicule en question dont le conducteur a été arrêté, a ajouté la même source. L’enquête aussitôt diligentée a permis d’identifier un complice du conducteur interpellé, a-t-on également fait savoir, précisant que ce complice est activement recherché. Un dossier pénal est en cours de préparation au sujet de cette affaire de "contrebande de substances psychotropes d’origine étrangère, financement, organisation, stockage, transport et vente de substances psychotropes" en attendant la saisine des autorités judiciaires, selon la même source. (APS) Placeholder LSA PUBLIÉ 13-06-2023, 14:25