Sûreté de wilaya d'Alger : saisie d'environ 19 kg de cannabis et de 51473 comprimés psychotropes en mai dern

Sûreté de wilaya d'Alger : saisie d'environ 19 kg de cannabis et de 51473 comprimés psychotropes en mai dernier Placeholder LSA PUBLIÉ 13-06-2023, 14:51 Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont saisi durant le mois de mai dernier environ 19 kg de cannabis et 51.473 comprimés psychotropes, indique mardi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, notamment celle liée au trafic illicite de stupéfiants, de comprimés psychotropes et de drogues dures, et de la lutte contre le phénomène des bandes de quartiers, différents services et brigades de la Police judiciaire relevant de la Sûreté de wilaya d'Alger ont saisi, durant le mois de mai dernier, 51.473 comprimés psychotropes, 18 kg et 693 g de cannabis, 67,43 g de cocaïne, 212,18 g d'héroïne et 23 flacons de solution anesthésique, selon le communiqué. La même source rappelle les numéros vert 1548 et de secours 17 ainsi que l'application "Allo Chorta" mis à la disposition des citoyens pour tout signalement ou renseignement.(APS)