Oran 5000 comprimés d'ecstasy saisis Dans une autre opération, les services des douanes ont saisi plus de 17

Oran 5000 comprimés d'ecstasy saisis Dans une autre opération, les services des douanes ont saisi plus de 178000 comprimés psychotropes au port d'Oran. Une drogue qui cause des ravages La traque se poursuit de plus belle et de manière implacable. Celle- ci est fortement appuyée et poussée dans les deux volets liés à la collecte et l'exploitation du renseignement ainsi qu'au niveau de l'intervention. Dans une offensive qu'ils ont lancée en fin de semaine, les policiers en charge de la répression du banditisme (BRB) près la sûreté de wilaya, en large coordination avec leurs homologues de la 8e sûreté urbaine ont arrêté un dealer âgé de 50 ans en possession d'une quantité avoisinant 5000 comprimés psychotropes de marque Extasy minutieusement dissimulés sous la banquette de sa moto. Les policiers ont mis leur machine en marche après avoir placé le mis en cause sous surveillance minutieuse et relevé toutes les démarches qu'il entreprenait dans le cadre de son cadre illégal, ce dernier n'a rien trouvé de mieux à faire pour «accomplir» sa «sordide» activité que d'utiliser une moto lors des diversions qu'il opérait en vue d'échapper aux policiers. Sa moto ayant été saisie aussitôt l'opération mise en branle, le mis en cause fait l'objet de poursuites judiciaire liées au trafic de stupéfiants. Cette opération qualificative est le fruit d'un dispositif de la traque qui se poursuit et dont l'étau se resserre de plus en plus, aussi bien sur les barons alimentant les dealers que sur ces derniers qui tombent l'un après l'autre. D'ailleurs, nombreux ont été les réseaux qui ont été décapités ces derniers mois pour des faits liés au trafic de drogue, kif traité et comprimés psychotropes, en particulier. L'ensemble des services en charge de cette tâche se sont ligués pour «nettoyer» les cités, en plus de faire face à ce fléau à partir des points frontaliers. Dans une opération qu'ils ont réussie en fin du mois dernier, les services des douanes ont saisi plus de 178000 comprimés psychotropes au port d'Oran. «Les agents des douanes de l'inspection principale des brigades relevant des services de l'inspection divisionnaire des douanes du port d'Oran, dans le territoire de compétence de la direction régionale des douanes d'Oran, ont saisi une quantité de 178185 comprimés psychotropes», a précisé le communiqué de la douane, soulignant que «l'opération est intervenue suite à la fouille d'une voiture en provenance de la ville espagnole d'Almeria». «Une quantité de comprimés psychotropes avait été soigneusement dissimulée dans une cache», a ajouté le même document. Et de souligner que «ces deux opérations dénotent la vigilance et la mobilisation totale des agents de la douane algérienne en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants, sous toutes ses formes, dans le cadre de la préservation de la santé et de la sécurité du citoyen et du maintien de la sécurité et de l'ordre publics». Ces saisies s'ajoutent à tant d'autres qui sont importantes, en plus de l'arrestation de nombreux barons et dealers.