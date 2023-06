Barika : 158.895 comprimés de psychotropes saisis … La Rédaction by La Rédaction 11 juin 2023in Batna, Régions A A 0 0 SHARES 24 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter La brigade antigang conjointement avec les services du secteur militaire, (ANP), relevant de la wilaya de Batna, a mis hors d’état de nuire un dealer, âgé de 40 ans, impliqué dans une affaire liée au trafic, banditisme, consommation et commercialisation illicite des produits prohibés, drogue et autres. Selon nos sources d’informations, il s’agit d’un narcotrafiquant qui a été interpelé dans la ville de Barika en flagrant délit à bord d’un camion en provenance d’une wilaya du sud, transportant à son bord une quantité de 158.895 comprimés de psychotropes (Prégabaline 300 mg), en plus de 508.000 Da, issus de la vente. Ladite marchandise était destinée à la revente. Le presumé coupable a été aussitôt arrêté, après qu’il fut présenté par devant le procureur de la République près le tribunal de Batna pour contrebande constituant une grave menace pour la santé publique et l’économie nationale. Quant au camion, il a été mis à la fourrière. …Et démantèlement d’une unité clandestine de fabrication de bijoux contrefaits Dans le même sillage, la brigade de gendarmerie relevant de la wilaya de Batna a procédé également à l’arrestation d’un individu âgé de 51 ans, incriminé dans une affaire scabreuse liée au trafic, et commercialisation illicite de bijoux artisanaux contrefaits. Suite à l’exploitation d’informations parvenues hier, dans la même journée, faisant état du signalement d’un individu qui utilisait un domicile situé dans la commune d’Oued Taga comme atelier discret servant à la fabrication de bijoux artisanaux contrefaits. Les éléments de la brigade et d’investigation du groupement de la gendarmerie nationale de Batna, qui se sont rendus sur les lieux, ont procédé à l’arrestation du propriétaire dudit domicile dans cette activité suspecte et non autorisée. Après avoir entamé toutes les procédures réglementaires, la perquisition s’est soldée par la saisie d’une quantité importante de produits étrangers et locaux ainsi que la matière première utilisée pour la fabrication et imitation des produits contrefaits, comme les alliages de métaux résistants à la corrosion, 705 bagues en cuivres rincées avec une matière en plaqué or, 684 autres bagues non finies, 12 kg de cuivres, 17 différents moules utilisés pour les gabarits de mesures de bagues, 79 moules (gabarit de mesure d’anneaux en plastique), plaque chauffante (résistance), fer à souder, outils de soudage, pince plate, pince coupante, pince ronde, pince pour perles à écraser, colle spéciale à bijoux, kit à aiguilles pour bijoux, verre, fermoirs, ciseaux de précision, chaîne, et une table de travail graduée. La marchandise saisie qui a été remise aux services concernés, est évaluée à 110.000.00 Da, apprend-on. La même source précise qu’après achèvement du dossier judiciaire, le mis en cause a été traduit à son tour par devant les instances judiciaires pour les chefs d’inculpation de possession de bijoux contrefaits, évasion fiscale, imitation de marques commerciales, fraude et défaut de facturation sans justification légale. Par : Benyahia Abdelmadjid