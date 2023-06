Il s'agit de la première du genre en Russie Une place au nom de l'émir Abdelkader Le président Tebboune a i

Il s'agit de la première du genre en Russie Une place au nom de l'émir Abdelkader Le président Tebboune a inauguré, ce matin, ce mémorial dédié au fondateur de l'État algérien moderne. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a inauguré aujourd'hui à Moscou la place "Emir Abdelkader" ainsi que le mémorial dédié au fondateur de l'État algérien moderne. Il s'agit de la première du genre en Russie, érigée en reconnaissance des contributions et du rôle de l'émir Abdelkader dans la diffusion des valeurs de tolérance, de dialogue interreligieux et des principes humanitaires. L'émir Abdelkader a été honoré à Moscou en tant que héros national, fondateur de l'État algérien moderne, et chevalier de l'Ordre de blanc pour son rôle dans la protection des membres du consulat de Russie à Damas en 1860. Walid AÏT SAÏDWalid AÏT SAÏD 10:00 | 14-06-2023 Share