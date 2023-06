Tebboune inaugure en Russie la 1ère stèle commémorative de l’Emir Abdelkader Par Ania Boumaza 14 juin 2023 à 12:23 Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, poursuit mercredi sa visite d’Etat de trois jours, entamée mardi en fédération de Russie, à l’invitation de son homologue russe, Vladimir Poutine. Durant cette matinée de visite en Russie, le Chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune a procédé à l’inauguration d’une placette et d’une stèle commémorative de l’Emir Abdelkader, la première du genre en Russie érigée à la mémoire d’une personnalité arabo-musulmane en reconnaissance aux contributions et au rôle du fondateur de l’Etat algérien dans la diffusion des valeurs de tolérance et de dialogue des religions et principes de l’humanité. En outre, le président de la République a aussi présidé l’ouverture des travaux du forum d’affaires algéro-russe visant à renforcer les opportunités de partenariat, de coopération et d’investissement pour insuffler une forte dynamique aux relations économiques établies entre les deux pays. Quel sera la reste du programme de la visite de Tebboune en Russie ? Pour la suite de cette journée de mercredi, le président de la République visitera également le Conseil de la Douma et le Conseil de la fédération de Russie. A LIRE AUSSI : Exportations hors hydrocarbures en 2023, Tebboune affiche les ambitions de l’Algérie depuis Moscou Il rencontrera aussi des représentants de la communauté nationale établie en Russie, partant de son attachement à communiquer avec la communauté nationale à l’étranger et à écouter ses préoccupations. Pour conclure, durant cette visite qui intervient dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays amis, le Président Tebboune participera aux travaux du forum économique international de Saint Petersburg (SPIEF).