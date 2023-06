Parc citadin méditerranéen d’Ain Achir : Infréquentable de nuit ! La Rédaction by La Rédaction 14 juin 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 46 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Le parc citadin méditerranéen d’Ain Achir continue de rencontrer un franc succès auprès des familles des années après son ouverture. Comptant une aire de jeux, récemment finalisée et une cafète proposant des boissons et de la « street food », ce lieu qui offre l’un des meilleurs panoramas sur la ville, est très fréquentée tout au long de la semaine. Seulement, une fois la nuit tombée, les familles s’éclipsent volontiers pour laisser place à un public beaucoup moins recommandable spécialement hors des weekends. Il semblerait, en effet, que des bandes de jeunes ait choisi ce lieu à l’abri des regards pour en faire leur quartier général et s’y rassembler en soirée pour s’adonner à des pratiques illicites. Consommation de drogues au vu et au su de tous, d’alcool dissimulée dans des bouteilles de soda, musiques avec des paroles indécentes à tue-tête, danse très suggestive, autant de pratiques qui font fuir les familles habituées à fréquenter les lieux et qui portent également préjudice aux petits commerçants installés sur place. Face à une absence d’encadrement et de sécurité, il est impossible pour les personnes qui exercent sur les lieux de protester au risque de se faire lyncher. A la veille de l’ouverture de la saison estivale, il est inadmissible que ce parc qui aura coûté quelques 30 milliards de centimes au Trésor public et qui est qualifié par les autorités comme un haut lieu du tourisme, ne soit pas sécurisé d’une meilleure façon. Actuellement, seul un agent installé à l’entrée des lieux, filtre les visiteurs en encaissant les frais d’accès. Une fois à l’intérieur, le moindre dérapage peut aller très loin. Une question ressort face au développement quasi inexistant des lieux depuis leur ouverture, les autorités locales considèrent-elles toujours le parc citadin méditerranéen d’Ain Achir comme un lieu touristique à promouvoir ? En effet, malgré un aménagement avantageux qui s’inscrit dans l’ère du temps, il aura fallu plus de deux ans pour que l’aire de jeux pour enfant ne soit enfin aménagée. Les attractions qui ont finalement été installées, n’ont jamais été actionnées alors qu’elles recouvrent à elles seules plus de 50% de la superficie totale des lieux. A la veille de l’ouverture de la saison estivale, cela va sans dire qu’il convient de revoir ces paramètres pour optimiser le rendement de ce lieu initialement destiné aux familles. Par : M. L