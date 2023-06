Signature de Mémorandums d'entente et déclaration de partenariat stratégique Alger - Moscou : plus proches q

Signature de Mémorandums d'entente et déclaration de partenariat stratégique Alger - Moscou : plus proches que jamais Vladimir Poutine, a prévu d'organiser un dîner officiel en l'honneur du président Tebboune. La rencontre entre le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et le président russe, Vladimir Poutine, a été marquée par la signature de plusieurs Mémorandums d'entente et la déclaration d'un partenariat stratégique approfondi entre les deux pays.Dmitry Peskov, porte-parole du Kremlin, a confirmé que parmi ces documents se trouvait une déclaration sur la coopération stratégique approfondie entre l'Algérie et la Russie. Cette déclaration témoigne de l'engagement des deux pays à renforcer leur partenariat dans divers domaines d'intérêt commun.En plus de la déclaration de partenariat stratégique, un certain nombre d'autres accords et protocoles ont été signés, reflétant la volonté des deux présidents de renforcer la coopération économique, politique et culturelle entre leurs nations respectives.Parallèlement aux discussions officielles, le président russe, Vladimir Poutine, a prévu d'organiser un dîner officiel en l'honneur du président Tebboune. Cette soirée de gala permettra aux deux dirigeants de poursuivre leurs échanges informels et de consolider davantage leurs relations personnelles.Lors de cette rencontre, le président Tebboune a exprimé sa gratitude envers la Russie pour son soutien passé à l'Algérie, notamment durant la geurre de libération nationale. Il a souligné l'importance de renforcer les liens entre les deux pays et a exprimé sa volonté de poursuivre une coopération étroite avec la Russie.De son côté, le président Poutine a réaffirmé la disponibilité de son pays à soutenir l'économie algérienne, rappelant les relations solides qui ont existé entre les deux nations par le passé. Il a également exprimé le souhait de voir le président Tebboune participer au prochain sommet Russie-Afrique, soulignant l'importance d'une coopération renforcée avec les pays du continent africain.Cette rencontre entre les présidents Tebboune et Poutine marque un pas important vers le renforcement des relations bilatérales entre l'Algérie et la Russie. Les documents signés et la déclaration de partenariat stratégique témoignent de la volonté des deux pays de promouvoir une coopération mutuellement bénéfique dans divers domaines. Cette rencontre ouvre la voie à de nouvelles opportunités de collaboration et de développement pour les deux nations. Une page encore plus belle s'écrit entre Alger et Moscou... Walid AÏT SAÏDWalid AÏT SAÏD 15:07 | 15-06-2023 Share