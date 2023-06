Médiation de l'Algerie entre la Russie et l'Ukraine Poutine dit oui! Cette conférence de presse a été l'oc

Médiation de l'Algerie entre la Russie et l'Ukraine Poutine dit oui! Cette conférence de presse a été l'occasion pour les deux dirigeants de faire le point sur les résultats de leurs entretiens et de souligner l'importance des relations entre l'Algérie et la Russie. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et le président russe, Vladimir Poutine, ont tenu une conférence de presse conjointe à l'issue de leur rencontre à Moscou. Cette conférence de presse a été l'occasion pour les deux dirigeants de faire le point sur les résultats de leurs entretiens et de souligner l'importance des relations entre l'Algérie et la Russie. Abdelmadjid Tebboune a exprimé sa gratitude envers Vladimir Poutine d'avoir accepté la demande de médiation de l'Algérie entre la Russie et l'Ukraine. Cette initiative témoigne de l'amitié entre les deux pays et de leur volonté de contribuer à la résolution pacifique des conflits internationaux. Le président Tebboune a souligné que sa visite à Moscou visait à renforcer les relations bilatérales et à stimuler la coopération entre l'Algérie et la Russie. Il a qualifié les entretiens avec le président Poutine de fructueux et sincères, témoignant du niveau élevé des relations politiques entre les deux pays. Tebboune a également souligné la volonté commune de continuer la concertation politique traditionnelle entre l'Algérie et la Russie. Les deux dirigeants ont abordé diverses questions régionales, notamment la situation en Libye, au Soudan, au Sahara occidental et la question palestinienne. De son côté, Vladimir Poutine a exprimé sa gratitude envers le président Tebboune pour la volonté de l'Algérie de servir de médiateur dans la situation en Ukraine. Il a souligné l'importance de comprendre les causes profondes du conflit en Ukraine et a partagé son évaluation de la situation actuelle. La conférence de presse conjointe a permis de mettre en évidence la volonté des deux pays de renforcer leur coopération dans divers domaines et de contribuer à la résolution pacifique des conflits régionaux. Les résultats de cette rencontre ouvrent la voie à de nouvelles opportunités de coopération entre l'Algérie et la Russie, renforçant ainsi les liens entre les deux nations. Walid AÏT SAÏDWalid AÏT SAÏD 15:15 | 15-06-2023 Share