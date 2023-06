Industrie automobile, médecine nucléaire et agriculture Poutine : «Ce qui nous intéresse» Poutine a exprimé s

Industrie automobile, médecine nucléaire et agriculture Poutine : «Ce qui nous intéresse» Poutine a exprimé son intérêt spécifique pour le développement de l'industrie automobile, reconnaissant le potentiel de l'Algérie dans ce secteur. Le président russe, Vladimir Poutine, a révélé, aujourd'hui, l'intérêt de la Russie pour la coopération avec l'Algérie dans plusieurs secteurs clés tels que l'industrie automobile, la médecine nucléaire, et l'agriculture lors de la signature de plusieurs accords avec le président Abdelmadjid Tebboune. Il a souligné que l'Algérie est un partenaire important et que les deux pays travailleront ensemble pour renforcer leur coopération dans tous les domaines.Poutine a exprimé son intérêt spécifique pour le développement de l'industrie automobile, reconnaissant le potentiel de l'Algérie dans ce secteur. Il a souligné l'importance de créer des opportunités de coopération pour promouvoir l'échange technologique et le développement mutuel.En ce qui concerne la médecine nucléaire, Poutine a souligné l'importance de renforcer la collaboration dans ce domaine, en mettant l'accent sur les applications médicales et les progrès scientifiques. La Russie cherche à partager son expertise et à développer des partenariats stratégiques avec l'Algérie pour améliorer les soins de santé et l'accès aux technologies médicales avancées.L'agriculture a également été identifiée comme un domaine d'intérêt mutuel. Poutine a souligné la nécessité de renforcer la coopération agricole, notamment dans les domaines de la production alimentaire, de l'échange d'expériences et de l'adoption de pratiques agricoles modernes et durables. Walid AÏT SAÏDWalid AÏT SAÏD 15:00 | 15-06-2023 Share