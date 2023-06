Un pic de la demande mondiale de pétrole avant 2030 Nouveau jackpot pour l'Algérie? Il faut s'attendre à ce que le baril de Brent, référence du pétrole algérien, qui évolue autour des 75 dollars enregistre une hausse significative. L’avenir s’annonce radieuxL’avenir s’annonce radieux La lune de miel entre l'Algérie et son pétrole doit se poursuivre. Le statut de colonne vertébrale de son secteur pétro-gazier sera incontestablement renforcé. Un pic de la demande mondiale de pétrole est annoncé avant 2030. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) prédit que la demande globale de pétrole atteindra un point culminant «avant la fin de la décennie», selon un rapport annuel publié, hier. Il évoque pour la première fois un pic sur la période. Il faut s'attendre à ce que le baril de Brent, référence du pétrole algérien, qui évolue autour des 75 dollars enregistre une hausse significative. Soit quelque 15 dollars de plus que le prix qui a servi de calcul à la loi de finances du pays. Un nouveau jackpot pour l'Algérie? Cela semble tout à fait probable même s'il ne s'annonce pas de la même ampleur que celui de 2022 où il avait atteint les 60 milliards de dollars. Il faut souligner en effet que les cours de l'or noir sont bien loin des niveaux de ceux qu'ils avaient atteints cette année-là, après le début du conflit armé russo-ukrainien, notamment où le baril de Brent avait frôlé les 140 dollars le 7 mars sur le marché asiatique, non loin de son record historique du 11 juillet 2008 où il avait dépassé les 147 dollars. La moisson ne devrait cependant pas être négligeable. Ce qui va permettre au pays d'assurer l'équilibre de ses finances, d'engranger vraisemblablement des recettes substantielles pour les caisses du Trésor public, cette année encore et renflouer le Fonds de régulation des recettes qui lui sert de pare-feu. Un scénario plus que probable qui sera soutenu par des exportations hors hydrocarbures historiques (l'Algérie cible les 13 milliards de dollars en 2023) et une facture des importations qui a fondu de plus de moitié. La facture des importations avait atteint 30,4 milliards de dollars à la fin de l'année 2021, contre 64 milliards de dollars en 2014. Peut-on raisonnablement espérer des recettes significatives à l'avenir? Si l'on se fie au document publié, hier, par l'Aie le scénario est tout à fait envisageable. «La demande mondiale de pétrole augmentera de 6% entre 2022 et 2028 pour atteindre 105,7 millions barils par jour (mb/j) - soutenus par une forte demande des secteurs de la pétrochimie et de l'aviation», écrivent les experts le l'Agence internationale de l'énergie, «bras armé énergétique» des pays occidentaux. De quoi booster sérieusement les prix. Que disent les projections des experts? «Le prix du baril de Brent atteindra 95 dollars, d'ici décembre prochain...», avait annoncé la banque d'investissement américaine Golden Sachs qui a pronostiqué un prix du baril de Brent, autour des 100 dollars en 2024. Les cours de l'or noir pourront aussi compter sur un «allié» de taille: la Chine. Le second exportateur mondial de pétrole a abaissé mardi de 0,10 point de pourcentage le taux auquel les banques empruntent à court terme auprès de la banque centrale chinoise. Une mesure censée stimuler l'octroi de crédit et aider à relancer l'économie du pays. «L'espoir d'une stimulation (de l'économie par les autorités) en Chine a soutenu toutes les matières premières», parmi lesquelles le pétrole, a résumé Daniel Ghali, de TD Securities. Après une séance cauchemardesque lundi et une hausse spectaculaire mardi, le baril de Brent pour échéance en août continuait sa progression, hier. Il s'échangeait à 74,84 dollars à 15h15. Soit 55 cents de plus que la séance précédente. De bon augure pour l'Algérie... Mohamed TOUATIMohamed TOUATI 00:00 | 15-06-2023 Share