Algérie Tebboune décerne la médaille "El Achir" à Andreï Pavlenko Placeholder LSA PUBLIÉ 14-06-2023, 22:49 L

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a décerné, mercredi à Moscou, la médaille "El Achir" de l'ordre du mérite national à M. Andreï Pavlenko, en reconnaissance de sa contribution à la neutralisation de milliers de mines semées par l'occupant français le long des frontières algériennes, durant la glorieuse Guerre de libération. Dans le cadre de sa visite d'Etat à Moscou, le président de la République a décerné la médaille "El Achir" de l'ordre du mérite national à M. Andreï Pavlenko, "en reconnaissance de sa noble contribution, au nom de son Etat et de son peuple, à la neutralisation de milliers de mines semées par l'occupant français le long des frontières de l'Algérie, durant la glorieuse Guerre de libération". Le Président Tebboune a décoré ce colonel à la retraite, âgé de 95 ans, de la Médaille "El Achir", avant sa rencontre avec les représentants de la communauté nationale établie en Fédération de Russie. Le Président de la République a, par la même, exprimé ses remerciements à M. Pavlenko en reconnaissance de sa noble contribution à la neutralisation des mines semées par l'occupant le long des frontières Est et Ouest de l'Algérie, dans le but d'"isoler la glorieuse Guerre de libération", soulignant que cette occasion permettait d'"exprimer notre reconnaissance à nos amis russes". L'occasion était pour le Président Tebboune de saluer le rôle de l'ex-Union soviétique qui a "sauvé des Algériens", rappelant les "centaines de victimes des mines semées par l'occupant", et "le refus du colonisateur, après l'indépendance de l'Algérie, de remettre les plans des mines posées jusqu'en 1967". M.Pavlenko a, à son tour, remercié le Président de la République pour l'avoir décoré de cette médaille, exprimant aussi ses remerciements à l'Algérie, Gouvernement et peuple. M.Pavlenko s'attèle actuellement à rédiger ses mémoires en Algérie, intitulées "Nos cœurs sont encore là-bas....en Algérie". APS