Le cerf et le chasseur

Un jour un cerf croisa un chasseur indécis il entama une discussion assez nourrie Le cerf lui dit en termes incompris Tu ne respectes pas la vie Même la tienne à voir ton visage bouffi Tu dois aimer l'anis, ton visage est cramoisi Tu bois et tu te prends pour un génie Tu fumes et tes poumons sont en charpie Pourquoi me tuer, moi je veux faire des petits C'est quoi, c'est l'anarchie Tu décides et je subis Tu dors tranquille si à ton acte tu réfléchis A tes enfants tu raconteras m'avoir pris la vie La fierté de me tuer te ravit Moi chaque jour je me réjouis Daniel de Bal, de la Vicogne (Somme).