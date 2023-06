Nouvel ordre mondial L’Algérie, un acteur clé Le nouvel ordre mondial a tant besoin d’un homme qui commande a

Nouvel ordre mondial L’Algérie, un acteur clé Le nouvel ordre mondial a tant besoin d’un homme qui commande aux destinées d’un pays solide, fort et fier, et qui promeut le dialogue et la négociation. Le président Tebboune a fait franchir au pays une nouvelle frontièreLe président Tebboune a fait franchir au pays une nouvelle frontière Le Forum économique mondial de Saint-Pétersbourg est une ligne de démarcation entre un ancien monde finissant et un autre en gestation. Il y a un avant et un après cet évènement planétaire. Les 130 pays représentés ont découvert un nouveau leader. Un homme qui ne tergiverse pas, qui répond aux questions, comme aux défis, avec la spontanéité du révolutionnaire et dit ses convictions avec force et sérénité parce qu'il parle au nom d'un peuple fier, libre et révolutionnaire dans l'âme. Ce peuple, ce sont les Algériens et cet homme qui les a dignement représentés à Saint-Pétersbourg est Abdelmadjid Tebboune, président de la République. «Les Algériens sont nés libres et demeureront libres dans leurs décisions.» Cette phrase qui a retenti dans une immense salle, comme un cri de guerre contre les injustices subies par les peuples de la planète, les ingérences dans les affaires des États et les guerres fabriquées de toutes pièces pour organiser la prédation, a fait son effet au sein de l'assistance. À plusieurs milliers de kilomètres de Saint-Pétersbourg, les Algériens ont reçu le message présidentiel cinq sur cinq. Les participants au forum ont pris conscience de l'état actuel du monde, de la possibilité de dire non, d'affirmer la volonté des peuples aux puissants du moment. Car, entendons-nous bien, le président de la République n'a pas cité, l'État, son Exécutif ou son Armée. Il a parlé des Algériens. Tout un peuple qui, à maintes reprises est monté au créneau enclencher la plus grande révolution du XXe siècle, a affronté un terrorisme barbare, élu des présidents en toute liberté et réclamé la démission d'un de ces présidents, a conduit la plus belle révolution pacifique de ce début du XXe siècle. Ce peuple-là a un représentant à sa hauteur. Un homme qui ne calcule pas à l'infini, qui connaît son peuple, ses points forts et son désir inné de liberté. Les applaudissements nourris des représentants des 130 pays ont témoigné de l'émergence d'un nouveau leader pour le nouveau monde. Pour la première fois, depuis des décennies, l'humanité a vu un président africain, méditerranéen et arabe de cette stature. Parler d'un peuple aussi valeureux, ça se mérite. Abdelmadjid Tebboune a démontré qu'il en était le digne représentant. Il n'a échappé à personne, à Saint-Pétersbourg et ailleurs, que la liberté des Algériens vaut pour tout le monde. Aucune nation ne leur dictera sa volonté. L'Algérie qui a été installée dans son siège de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU par 184 États, est une chance pour la paix dans le monde. Cette chance est personnifiée par le président Tebboune. Ceux qui ont misé sur une «vitrification» de la diplomatie algérienne s'en mordent les doigts. Éclipsé pendant quelques années pour des raisons internes, le pays est revenu, par la force de son peuple, au-devant de la scène internationale et se pose comme le médiateur du plus grand conflit du moment. Vladimir Poutine a accepté l'offre de bons offices de l'Algérie. Le président russe sait le poids de l'Algérie. Dans les 184 pays qui ont voté en faveur de l'Algérie pour son accession au Conseil de sécurité, on compte la majorité des pays de l'Otan et de l'Union européenne. Ces derniers prennent très aux sérieux la médiation d'un président qui dit, les yeux dans les yeux, ce qu'il pense de l'actuel ordre mondial, qui défend ouvertement, et sans concession, le droit des peuples palestiniens et sahraouis à l'autodétermination. Cela s'appelle la crédibilité. Elle a été acquise à travers une longue lutte contre la colonisation et une posture de non-aligné qui n'a jamais été démentie. D'ailleurs l'absence de réaction, en Occident, en réponse à la phrase du Président sur la liberté des Algériens, suppose le respect que ce bloc voue à l'homme et à son peuple. Ils savent que cette liberté n'est pas négociable, ni à l'Est ni à l'Ouest. Les Occidentaux qui ne sont pas dupes et qui comprennent la nécessité historique d'un monde multipolaire, ont, eux, aussi besoin, d'un leader mondial épris de paix. Le nouvel ordre mondial a tant besoin d'un homme qui commande aux destinées d'un pays solide, fort et fier, et qui promeut le dialogue et la négociation. Les frictions futures entre les pôles sont une donne incontournable. Et l'émergence d'une puissance de paix, agissante au sein des Brics et liant des partenariats stratégiques avec le bloc occidental est un souhait de tous les dirigeants du monde. Ce pays, c'est l'Algérie qui a la chance d'avoir à sa tête un homme qui ose des postures d'apparence improbables, mais qui s'avèrent, au final, fructueuses pour son peuple et ses alliés. Saïd BOUCETTASaïd BOUCETTA 00:00 | 19-06-2023 Share