Relations politiques exemplaires, investissements et échanges commerciaux en forte hausse Alger-Rome : un mod

Relations politiques exemplaires, investissements et échanges commerciaux en forte hausse Alger-Rome : un modèle de l’excellence «L’Algérie d’aujourd’hui est forte de son économie et de ses opportunités d’investissement». L’Italie est l’invité d’honneur de la Foire internationale d’AlgerL’Italie est l’invité d’honneur de la Foire internationale d’Alger Le spectre partenarial algérien est large. Il est, en réalité,, aussi large que la planète. La séquence russe de ces derniers jours a démontré la puissance du pays et sa force dans la construction d'alliances qui ne tiennent pas forcément compte des desiderata des uns et des autres. Le seul argument que brandit l'Algérie est suffisant à convaincre tous ses partenaires de l'Est et de l'Ouest, à savoir que «les Algériens sont nés libres et le resteront». Ainsi, après cette séquence russe, le pays s'apprête à en ouvrir une autre. Certainement pas aussi historique, mais importante au regard des Algériens et de tous les alliés de leur pays. Il s'agit de la Foire internationale d'Alger qui ouvre ses portes demain pour six jours. L'Italie a été choisie pour camper le rôle de l'invité d'honneur à cette grandiose manifestation économique. Ce pays est membre du G7, de l'Union européenne, de l'Otan et à ce titre, c'est un soutien affiché à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. L'Algérie n'avait pas à demander l'avis de qui que ce soit et encore moins celui de la Russie pour honorer son voisin du nord, avec lequel, il a noué des liens historiques. Le ministre du Commerce apporte, à ce propos, un élément factuel, mais remarquable. «Les échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Italie ont atteint 16 milliards de dollars en 2022». Un chiffre qui a plus que doublé comparativement à celui enregistré en 2021, où le volume global des échanges entre les deux pays, étaient de l'ordre de 8 milliards seulement. Cet événement économique majeur est implanté au coeur du Palais des Expositions, la Safex. Un lieu de contact direct par excellence entre les plus importants industriels algériens, et étrangers qui se réuniront durant 5 jours non-stop. L'amélioration du climat des affaires après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'investissement, prévoyant plusieurs nouvelles mesures pour faciliter les investissements étrangers en Algérie, la signature de nombreux accords de partenariat avec de nombreux pays, et le taux d'avancement remarquable que connaissent les travaux de la tant attendue usine Fiat, sont autant d'indicateurs et signaux verts qui boosteront la confiance des investisseurs étrangers qui ont répondu présents à ce rendez-vous incontournable. Abondant dans ce sens, le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations,Tayeb Zitouni, a déclaré que «l'Algérie d'aujourd'hui est forte de son économie et ses opportunités d'investissement». «Et ce qui se reflète» a-t-il poursuivi «à travers la participation sans précédent, des industriels étrangers issus de 30 pays, et qui prendront part à la FIA». La FIA qui se veut être le véritable baromètre de l'économie nationale constitue une opportunité pour les entreprises algériennes de nouer des partenariats solides. Cette nouvelle édition verra la participation de la Fédération de Russie, la Chine, les États-Unis, l'Allemagne, l'Iran, le Brésil, la France, la Biélorussie, la Turquie, le Vietnam, l'Azerbaïdjan, le Bangladesh,t le Pakistan et Cuba. Aussi, l'édition de la FIA dans sa version 2023 constitue aussi une occasion en or pour nos entreprises désirant nouer des partenariats avec des entreprises présentes sur le marché africain dans le cadre de la Zlecaf. Cette 54 ème édition verra, en effet, la participation du Sénégal, Mali, Ghana, Cameroun, Mozambique, Niger, Kenya, Tunisie, Tanzanie, Mauritanie et Libye. Cet événement économique international sera marqué par l'organisation du premier forum économique sur «l'investissement en Algérie», qui sera supervisé par l'Agence algérienne de promotion des investissements. Ledit forum est, d'ailleurs, dédié à la présentation des opportunités d'investissement prometteuses et les avantages offerts par la nouvelle loi sur l'investissement, ainsi que des opportunités d'exportation dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine. Il y a lieu de préciser que les établissements industriels de l'Armée Nationale Populaire (ANP) vont marquer une participation quantitative et qualitative à la 54ème édition de la FIA. 16 prestigieuses entreprises du MDN ont répondu ‘'présentes ‘', pour montrer le chemin aux entreprises publiques et privées, en matière d'intégration industrielle nationale et de réduction des importations. Rappelons enfin que lors de la dernière édition, la FIA avait accueilli plus de 45 000 visiteurs et 700 entreprises, dont 187 étrangères. Mohamed AMROUNIMohamed AMROUNI 00:00 | 19-06-2023 Share