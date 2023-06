POUSSE AVEC EUX Vive la médiation DZ ! Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 19-06-2023, 11:00 - Dis ! T’as appris la nouvelle ? Il paraît que Momo 6 va abdiquer ! - Décidément, m’saken ! Me Dikki ma khardjouch ! - ??? Non ! Je ne suis pas subjectif ! Où c’est que t’as vu que j’étais subjectif ? Abadan ! Ce n’est pas parce que l’Ukraine a voté l’autre jour contre notre entrée au Conseil de sécurité que j’en perds le sens de l’objectivité. PAS DU TOUT ! Plus objectif que moi tu meurs, sous un tir de missile supersonique russe ! Wallah que franchement, très franchement, j’ai accueilli avec joie l’initiative de Tebboune et de la Dézédie de jouer le rôle de médiateur dans le conflit qui oppose la Russie à l’Ukraine-Otan. Je trouve même l’idée excellente ! Vous voyez ? N’est-ce pas là la plus belle illustration de mon objectivité, au demeurant légendaire ? Et puis, il y a de bonnes bases pour entamer cette médiation. Par exemple poser d’entrée, sur la table des pourparlers, un certain nombre de préalables. Comme d’exiger des deux parties d’entamer leurs discussions sur les fondements des frontières d’avant le 24 août 1991. Quelles frontières, à cette date ? Il n’y en avait pas à cette date, justement ! L’Ukraine faisait partie de l’URSS. C’est tout ! Le 24 août au soir, l’Ukraine — face à un Eltsine de plus en plus «imbibé de sa personne» faisait sécession ! C’est là où, chez nous, médiateurs dézédiens, ça passe moyen-moyen ! Sécession ? T’es fou ? Ça va pas, non ? On oublie la sécession, et après on discute de tout. Absolument tout ! Rien n’est interdit, que diable ! Nous sommes des médiateurs, pas des dictateurs ! On peut ainsi débattre librement, très librement des possibilités de reconversion de Zelensky. Aw ? Nahagrouh ? Nooon ! Pas question ! On lui ouvre toutes les voies. Un retour à la télé ? Pourquoi pas ! Mais à la télé russe, bien sûr. Pour une carrière enfin relancée. Je le verrai bien, le Volodymyr au JT de Rossia 1, la première télévision russe, plus connue sous l’appellation de Pervy Kanal. Il y ferait fureur en prime, le saltimbanque de Kiev ! Imagine-le un instant présentant la météo en tutu ou en collant de… rat d’opéra, avec en accompagnement, en fond musical, bien évidemment, une symphonie de Wagner. Bon, maintenant, attention, on ne va rien lui imposer à Zelensky. Il s’agit de pourparlers. Et dans «pourparlers», il y a «pour» et il y a «parler». Donc, autre préalable de ces négos entre Russes et Ukrainiens, il faudrait que Volo puisse parler. Puisse s’exprimer. Ah ben oui, quand même ! Il faut lui garantir la possibilité de pouvoir parler le jour des… pourparlers, c’est un minimum, vous en conviendrez avec moi. Donc, il faut que d’ici là, sa sécurité soit assurée. Moi je ne suis pas négociateur officiel pour la Dézédie. Je suis juste dézédien. Mais j’ai bien des idées pour assurer la protection et la sécurité de Zelensky. Des noms, même. Tenez ! On m’a dit beaucoup de bien d’un mec qui tient une échoppe spécialisée dans cette activité. J’ai même noté son nom l’autre jour. Il doit être là, quelque part, sur l’un des nombreux calepins qui jonchent mon bureau. Ah ! Voilà ! J’ai mis la main dessus ! Evguéni Prigojine ! C’est lui ! On lui confie la garde du corps de Volo et vous verrez ! Les pourparlers iront vite ! Très très vite. Peut-être même un peu trop vite pour les dirigeants de Rossia 1 qui n’auront pas le temps de rédiger un CDI — ou même un CDD — à Zelensky. En même temps, on ne peut pas tout avoir, hein ? C’est ça le principe des négos, n’est-ce pas ? Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. H. L. Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 19-06-2023, 11:00