Les métiers à la mode par El-Houari Dilmi Un internaute bien inspiré, a eu la géniale idée de classer les di

Les métiers à la mode par El-Houari Dilmi Un internaute bien inspiré, a eu la géniale idée de classer les dix métiers les plus demandés et les mieux rémunérés en Algérie. Le métier number one en Dézédie est celui de chanteur. Pour notre ami internaute, « l'Algérie est tellement heureuse que tout le monde veut devenir chanteur » ! Le deuxième métier le plus demandé et grassement payé est celui de footballeur, suivi de celui de boucher, Aïd El-Kebir oblige ! L'autre « métier » à la mode, est celui de Raqi et autre chouaffa et autres chasseurs de mauvais esprits. L'on dit qu'ils sont plus de 13.000 dans une seule région du pays. Oui, dans un pays où la santé mentale n'est pas au top, le recours au paranormal pour soulager sa douleur ou chloroformer sa conscience est devenu monnaie courante. Croire aux djinns et autres esprits frappeurs est une « culture » répandue chez pas mal de gens. Autre « mode » qui revient en force, la visite des marabouts. Pour un emploi, une naissance qui ne vient pas, un enfant malade ou la chance qui a pris la poudre d'escampette, les marabouts sont sollicités à tout bout de champ pour intercéder auprès du Bienfaiteur. A rire ou en pleurer, l'histoire de cette femme arrêtée pour charlatanisme dans une wilaya de l'intérieur du pays. Les enquêteurs retrouveront dans son domicile, plus fréquenté qu'un cabinet médical, la modique somme de deux milliards de centimes cachés dans un caisson en bois. Un autre individu, qui se présente comme un magnétiseur doté de pouvoirs surnaturels, fixe le tarif de ses « visites » à 4.000 DA par tête de pipe. Au même moment, des métiers artisanaux comme plombier, électricien ou maçon ont pratiquement disparu. Il est aujourd'hui plus compliqué de trouver un bon plombier pour réparer un robinet qui fuit qu'un médecin spécialiste. L'inquiétante prolifération du crime organisé, le trafic de drogues en tête, est pour certains le chemin le plus court vers l'enrichissement rapide. La vie et ses tracas au quotidien, a même poussé certains à voler, comme ce père de famille qui a répondu au juge avoir dérobé un téléphone portable dans un magasin, juste pour l'offrir en cadeau d'anniversaire à son fils. Et l'on ne sait plus ce que l'avenir nous réserve...Flippant !