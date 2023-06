Le Covid, un ovni ? par Abdou BENABBOU Des médecins spécialistes réunis jeudi dernier à Blida ont affirmé qu

Le Covid, un ovni ? par Abdou BENABBOU Des médecins spécialistes réunis jeudi dernier à Blida ont affirmé que l'on n'a pas fini avec la perfidie du Covid. Ils soulignent néanmoins avec modestie et un brin de désarroi qu'il leur est aujourd'hui impossible de maîtriser avec exactitude les causes du fléau et ses effets dévastateurs infinis, tuant près de 7 millions de personnes dans le monde et touchant plus de 700 millions d'autres. Encore que ce ne sont là que des statistiques déclarées officiellement. Un doute sur la réalité des chiffres n'est pas à écarter car l'étalage de la vérité a sans conteste été contrarié pour des considérations politiques ou par des malades eux-mêmes méconnaissant la maladie qui les a usés. Des milliers de linceuls ont été enroulés en se contentant d'indiquer les effets en éludant la vraie cause des décès. Les médecins en réunion jeudi se sont surtout attardés sur les problèmes logistiques rencontrés au cours des affres diaboliques causées par la pandémie en insistant avec raison sur l'engagement colossal du personnel médical. Ils ne pouvaient s'étaler davantage sur un phénomène mondial déroutant jusqu'à l'heure actuelle. On avait dans un premier temps parlé d'un monstre. Puis de plusieurs variants comme s'il s'agissait d'un ovni d'où ont débarqué des tueurs décidés à en finir avec l'espèce humaine. Puis encore, on s'est décidé finalement à suggérer que l'on avait affaire à un autre virus que l'on dit inscrit dans une longue durée. Finalement, seuls ceux qui ont été martyrisés dans leurs corps et dans leurs âmes en savent un peu plus. Les autres, les épargnés par le terrible drame, si ce n'est les multiples déboires des confinements qu'ils ont vécus, ne peuvent pleinement se rendre compte des atrocités que les covidés vivent encore. Perte de la mémoire. Surdité. Anomalie de la vision. Jusqu'à la dépression mentale qui peut mener au suicide. Le grand problème qu'a imposé la furie meurtrière de la pandémie est qu'elle a chamboulé la normalité des comportements humains. Elle a terni et déréglé le partage des espaces communs.