Moutons D’Aïd Al-Adha À Annaba : Dix Points De Vente Recensés EDITEUR - 19 JUIN 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Àl’approche de la célébration de la fête d’Aïd al-Adha, et afin d’éviter la vente désorganisée des moutons, ou plutôt leur exposition informelle dans différents endroits de la ville, la Direction du Commerce et de la Promotion des exportations (DCP) d’Annaba informe les citoyens que dix points de vente de bétail ont été désignés à travers la wilaya. Parmi ces lieux dédiés à la vente des moutons, on trouve la cité Seybouse située dans la commune d’Annaba, le centre commercial « Viva Mall », plus précisément dans la région Bougantas section 5 appartenant au groupe de propriété n°75 à El Bouni, ainsi que l’abattoir relevant de l’Algérienne des viandes rouges (Alviar) situé dans la zone des activités commerciales à El Bouni. D’autres sites réservés à la vente des ovins et caprins dans la wilaya comprennent le marché hebdomadaire El Gantra situé dans la cité Merzoug Amar relevant de la commune de Sidi Amar. Notons également la cité sainte Meriem située à El Karma relevant de la commune d’El-Hadjar, ainsi que le marché hebdomadaire de la commune d’El-Hadjar. Il y a également le marché hebdomadaire de la commune d’Aïn Berda, celui d’Arioua Abd El Madjid situé dans la commune de Berrahal, la région d’El Kalitoussa située dans la commune de Berrahal, ainsi qu’un autre point situé dans la région Ben Salem Miloud à Tréat. Il convient de noter que tous les animaux mis en vente dans ces endroits autorisés sont soumis à un contrôle sanitaire assuré par des vétérinaires de la Direction des Services Agricoles (DSA), chargés de garantir une meilleure sécurité sanitaire aux citoyens. En d’autres termes, ils veillent à éviter la vente de bétail malade et à contrôler l’état de santé des ovins et caprins, de l’eau d’abreuvement et des aliments destinés aux moutons. Hanine Boucenna