Coup d’envoi de la saison estivale : Une saison prometteuse en perspective La Rédaction by La Rédaction 17 jui

Coup d’envoi de la saison estivale : Une saison prometteuse en perspective La Rédaction by La Rédaction 17 juin 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 25 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter La saison estivale a officiellement débuté avec éclat sur la plage captivante de Guechi Mohamed, située dans la commune de Chétaibi. La cérémonie d’ouverture a été supervisée par le chef de l’Exécutif, Djamel Eddine Berrimi, en présence des autorités locales et des associations sportives et touristiques de la wilaya. Avec plus de vingt plages autorisées à la baignade le long du littoral, la wilaya d’Annaba se prépare à accueillir des milliers d’estivants en quête de repos, de fraîcheur et de sérénité. Cette année, les autorités locales ont fixé un objectif ambitieux en espérant attirer cinq millions de visiteurs tout au long de la saison estivale. Un nombre considérable qui représente un défi de taille pour les responsables locaux qui, jusqu’à présent, se montrent confiants quant à leur capacité à gérer cet afflux massif de touristes. Des mesures ont été prises pour garantir la sécurité et le confort des estivants, et les résultats ne devraient pas tarder à se manifester. La cérémonie d’ouverture revêt une importance cruciale pour la promotion du secteur touristique à Annaba. Les autorités compétentes ont déployé des efforts remarquables pour assurer le bon déroulement de l’événement. La municipalité de Chétaibi a fait appel à tous les habitants de la commune, les invitant à assister en masse à cet événement exceptionnel. Des moyens de transport dédiés ont été ainsi mis en place pour permettre aux résidents de toutes les cités de rejoindre la plage captivante de Guechi Mohamed. Pour ce qui est des infrastructures hôtelières, cet été marquera le retour en activité de l’hôtel international Seybouse, qui a été rénové pour offrir une nouvelle expérience à ses clients. Classé 5 étoiles, cet établissement propose de nombreux espaces de détente et de divertissement. De plus, il a été annoncé l’ouverture prochaine d’un hôtel privé à Annaba, offrant 64 chambres. Cet hôtel est le fruit d’un investissement privé et sera opérationnel au cours de cette même saison. D’autre part, la construction d’un village touristique à Chetaïbi est en cours. Le village, situé en surplomb de la baie, sera composé de chalets et d’espaces de loisirs. Bien que l’ouverture soit partielle pour le moment, les visiteurs pourront profiter des installations disponibles. Par : I.N