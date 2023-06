Les chips à 30 millions ! Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 20-06-2023, 11:00 Success-story ! Après le menu MacD

Les chips à 30 millions ! Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 20-06-2023, 11:00 Success-story ! Après le menu MacDo au nom de DJ-Snake, une pommade baptisée… … Mazouni ! C’est un échange «lunaire» capté par une télévision de Dézédie, dans un marché à bestiaux «sauvage». Le marché est sauvage, pas les bêtes, bien sûr. Des moutons entourés comme des stars par des «âmes errantes», démembrements non encore clairement identifiés de «ruminants parlants», piaillant, pinaillant et boursicotant sur les cornes. Sans vraiment poser la vraie question qui importe, au fond : qui les porte réellement, ces cornes ? Mais bon ! Ceci est un autre sujet. Restons dans l’enclos improvisé et un vendeur, turban-chèche et kachabia fièrement portés qui répond au «Ch’hal ?», «Combien ?» d’un potentiel acheteur : «Aâtaw 70 ! ». On m’en a donné soixante-dix millions. Premier uppercut en plein foie que j’encaisse mal. Le match ne fait que commencer, et moi, je suis déjà groggy, au bord du KO. L’acheteur potentiel, visiblement doté d’un certain… potentiel puisqu’il relance, comme au poker : «je t’en donne 30 !». Normalement, là, à ce moment précis de l’échange de coups, l’arbitre doit déclarer l’arrêt du combat par abandon du… public et des téléspectateurs, dont je fais accidentellement partie. Que nenni ! Le vendeur a de la ressource, le bougre. Du ressort. Il a mangé du «lion» le maquignon vendeur de moutons Cerutti, Hugo Boss ou Cartier. Vous savez ce qu’il rétorque au «zaboun», au «client» ? Ben, y’a qu’à demander, je vous le retranscris ici, fidèlement, sans rajouter un accent, wallah, juré-promis sur la tête du mouton, c’est dire si ma promesse vaut de l’or. Il lui dit ceci : «Tes 30 millions, va t’acheter des chips avec !» C’est à ce moment précis que j’ai eu mon problème «interstellaire». Un malaise vagal sûrement dû à mon télescopage brutal avec une dimension parallèle. Ou alors, un choc avec la queue d’une comète vicieuse s’étant trop approchée de mon monde et de ses marchés à quadrupèdes. J’ai essayé de reprendre mes esprits. D’abord avec des résolutions fermes. Comme de ne plus inscrire dans ma liste de courses hebdomadaires les chips. Je savais déjà qu’elles n'étaient pas franchement bonnes pour l’organisme. Je les découvre dangereuses pour ma santé… mentale. Seconde résolution tout aussi déterminée et ferme comme une pomme de terre primeur : récupérer l’éplucheur à légumes dans l’égouttoir à vaisselle et l’offrir à mon boucher en guise de «soumission citoyenne». C’est en cogitant sur la nature de ma troisième résolution, en cherchant une qui soit particulièrement torchée, que l’éplucheur, toutes dents dehors, m’a interpellé avec une certaine véhémence : «Ya bokoko, t’es choqué par quoi ? Le mouton à 70 millions ? Ou le client qui en propose 30 ?» Non ! Nooon ? Je n’étais pas en train de faire ça ! Eh ben si ! Je vous jure que je l’ai fait ! J’ai remercié l’éplucheur à légumes pour sa sagacité, m’excusant même platement de l’avoir dérangé dans sa pause entre deux pommes de terre coupées en chips. Je l’ai délicatement remis à sa place, dans l’égouttoir, et je n’ai finalement retenu qu’une seule et unique résolution. Celle de fumer du thé pour rester éveillé à mon cauchemar qui continuait ! H. L. Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 20-06-2023, 11:00