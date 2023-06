La parenthèse par Abdelkrim Zerzouri Oubliés les accusations d'espionnage chinois via l'application TikTok et le ballon qui a été repéré, en février, dans le ciel nord-américain, et détruit par un avion de chasse américain, ainsi que la guerre commerciale, technologique et idéologique déclarée depuis quelques années par les Etats-Unis à la Chine ? Oubliés les tensions géopolitiques et le soutien US à Taiwan qui fâche la Chine ? Oubliés les soupçons sur l'origine du coronavirus ? La visite du secrétaire d'Etat américain en Chine, le dimanche 18 juin, la première du genre depuis cinq ans, vise à provoquer une détente dans les relations crispées entre les deux pays. Mais, les tensions entre les deux puissances étaient tellement fortes qu'elles nous ont fait oublier que la visite du secrétaire d'Etat américain en Chine était programmée en février dernier, dans le sillage d'une rencontre en marge d'un sommet du G20 en Indonésie, en novembre 2022, entre le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping. On ne croyait pas que l'annulation de cette visite à la suite du survol du territoire américain par un ballon chinois, un ballon « espion», selon Washington, alors que Pékin soutenait qu'il s'agissait d'un engin météorologique ayant dévié de sa trajectoire, pouvait avoir des suites maintenant, dans un contexte toujours des plus tendus entre les deux pays. La diplomatie ayant ses raisons insondables, le secrétaire d'Etat américain a rencontré le chef de la diplomatie chinoise à Pékin, en attendant une visite de ce dernier à Washington, suite à l'invitation de son homologue américain, pour oublier les sujets qui fâchent et éviter « le risque de perception erronée et d'erreur de calcul», selon les mots du secrétaire d'Etat américain. Ce dernier, qui a souligné « l'importance de la diplomatie et du maintien de canaux de communication ouverts», laisse-t-il supposer que les Etats-Unis vont mettre entre parenthèses leur soutien à l'indépendance de Taiwan ? Parce que c'est cela ou aucun canal de communication ouvert ne contiendrait la colère des autorités chinoises. D'ailleurs, c'est ce qu'a clairement laissé entendre le chef de la diplomatie chinoise lors de sa rencontre avec son homologue américain, rappelant que « la question de Taïwan constitue la question fondamentale des intérêts primordiaux de la Chine, le sujet le plus important dans les relations entre la Chine et les Etats-Unis et le péril le plus important» pour celles-ci. Est-ce un recul tactique des Etats-Unis sur cette question pour apaiser les relations avec la Chine et gagner sur un autre dossier plus important pour les intérêts directs américains, en l'occurrence le domaine commercial. Comme, par exemple, amener la Chine à respecter l'accord signé en janvier 2020, où elle s'était engagée à acheter pour 200 milliards de dollars de biens ou services américains supplémentaires, afin de rééquilibrer la balance commerciale ?