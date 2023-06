L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET LE MATCH DE CE SOIR Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 20-06-2023, 11:00 J'ai ét

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET LE MATCH DE CE SOIR Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 20-06-2023, 11:00 J'ai été un peu méchant avec l'intelligence artificielle qui a refusé de me donner un pronostic du match Algérie-Tunisie de ce soir. Voici sa mise au point : «L’intelligence artificielle peut effectivement analyser les données et les statistiques pour fournir des prévisions sur les résultats des matchs de football. Cependant, ces prévisions ne sont pas toujours exactes car il y a de nombreux facteurs imprévisibles qui peuvent influencer le résultat d’un match, tels que les blessures, les décisions arbitrales, la forme physique des joueurs, etc. L’intelligence artificielle a de nombreuses applications et peut être très utile dans de nombreux domaines (...) Sa valeur ne dépend pas uniquement de sa capacité à prédire les résultats des matchs de football.» Dont acte ! M. F. Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 20-06-2023, 11:00