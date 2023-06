Potentiel solaire: Elon Musk intéressé par le Sahara algérien ou l'Espagne ? Carte_Algérie Dans un tweet pub

Potentiel solaire: Elon Musk intéressé par le Sahara algérien ou l'Espagne ? Carte_Algérie Dans un tweet publié le 28 décembre dernier, le chef d'entreprises et milliardaire sud-africano-canado-américain, Elon Musk, a commenté une étude portant sur le potentiel solaire de l’Algérie. II s’agit plus précisément d’une publication partagée sur le compte Twitter de Massimo, spécialisé dans la physique mettant en exergue la surface totale des panneaux solaires nécessaires pour alimenter le monde entier en électricité, l’Europe et l’Allemagne. « La surface totale de panneaux solaires qu'il faudrait pour alimenter le monde, l'Europe et l'Allemagne ». Cette carte est issue de la thèse de Nadine May soutenue... en 2005, à l'université technologique de Braunschweig en Allemagne. Et il se trouve que les carrés représentant ces surfaces ont été dessinées en Afrique du Nord. Et la plus grande partie d’entre eux sont en Algérie. « Une démarche tellement évidente ! Même du solaire avec des batteries dans une petite partie de l’Espagne pourraient répondre aux besoins de l’Europe en énergie » a répondu Elon Musk. Téléchargez la thèse de Nadine May