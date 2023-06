54e édition de la FIA Tebboune donne le coup de starter (Vidéo) Près de 640 exposants, algériens et étrangers, prennent part à cette édition qui ouvre ses portes mardi et se poursuivra jusqu'au 25 juin en cours. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé, aujourd'hui, au Palais des expositions (Pins maritimes, Alger), à l'inauguration de la 54e édition de la Foire internationale d'Alger (FIA), placée sous le thème "Algérie: vision et nouvelles perspectives".Le Président de la République a été accueilli au Palais des expositions par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, le Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ainsi que le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, le wali d'Alger, Mohamed Abdennour Rabhi.Près de 640 exposants, algériens et étrangers, prennent part à cette édition qui ouvre ses portes mardi et se poursuivra jusqu'au 25 juin en cours.L'Italie est l'invité d'honneur de cet évènement économique de grande importance, organisé sous le haut patronage du Président de la République. 15:21 | 20-06-2023 Share Facebook Twitter Google+