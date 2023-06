Solstices en folie Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 22-06-2023, 11:00 Un ami m'a envoyé un message me rappelan

Solstices en folie Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 22-06-2023, 11:00 Un ami m'a envoyé un message me rappelant le début de l'été en ce 21 juin. Il veut rigoler l'ami ! Quel été ? Nous comptons juste deux jours de chaleur torride alors que la hausse des températures commençait par le passé dès le mois de mai. Or, nous venons à peine d'arrêter le chauffage et de ranger les habits d'hiver. Et ce n'est pas cela le problème. Si le mois de mai et la première quinzaine de juin ont pris les couleurs d'un hiver très pluvieux, la période mars-avril fut plus chaude que d'habitude et... sans une goutte de pluie ! Donc l'été a déjà visité nos contrées en plein hiver et ce dernier a pris pour lui presque tout le printemps ! À mon ami, j'ai répondu : «Oui, c'est le début, mais est-ce que ça va durer ?» Dans ce charivari qui donne du tournis à des saisons ne sachant plus qui elles sont, moi je ne suis certain de rien ! M. F. Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 22-06-2023, 11:00