- Dis ! Il se passe quoi avec ChatGPT ? J'ai essayé de me connecter, mais rien. - Son algorithme a bogué face au dispositif de Belmadi contre la Tunisie ! - ??? À l'inauguration de la Foire internationale d'Alger, et au cours de sa halte au stand Fiat, Djidji a été obligé de monter une nouvelle fois au créneau : «Nous allons aplanir les difficultés pour accélérer le démarrage de la production locale de véhicules de cette marque.» Donc, il y a des difficultés. Lorsque j'entends la manière dont le chef de l'État prononce le mot «difficultés» mes oreilles, un organe plutôt autonome chez moi, plein de cet esprit d'initiative qui le pousse à l'interprétation, donc mes oreilles entendent plutôt «blocages». Ou encore «freins» pour rester dans le jargon automobile. Panne ? Non ! Du moins pas encore, me précisent mes pavillons auditifs, pour rester cette fois-ci dans le bréviaire des Pavillons et Foires. Juste «blocages», ou, moins crûment, «résistances». Voilà ! Plutôt résistances. Alors d'où ça vient ça, qu'un président de la République en soit réduit à venir couper un cordon d'inauguration d'une foire internationale tout en grommelant contre des tentatives pour freiner le démarrage du montage de tututes Fiat en Dézédie ? Comment se fait-il qu'aujourd'hui encore des questions d'ordre foncier se mettent en travers des chaînes de montage ? Je signale à tout hasard, fi sabil el f'hama, bark que dans des pays dits «développés» et surtout respectueux des règles et des us démocratiques, des procédures express d'expropriation, de règlement des litiges et de facilitations «draconiennes» ont été appliquées «tit'suite», sans que la Cour de La Haye ni les tribunaux des droits de l'Homme n'aient été convoqués ou mis en alerte maximale. Je rappelle aussi qu'en d'autres temps, des régions entières de pays comme l'Allemagne, la France, l'Espagne ou encore la Suède ont été «récupérées» de leur destination initiale et redirigées vers une utilité industrielle majeure. Et puis, je signale surtout que pas très loin de chez nous, du côté de notre frontière hostile, l'Ouest, celle de l'Est étant encore préservée, du moins tant que Belmadi n'en rajoute pas des caisses avec ses pétages de plombs en match amical, donc du côté Ouest, le Royaume se plie en quatre, et parfois même en plus de quatre, en 69, pour attirer un max d'investisseurs, leur offrir le meilleur climat des affaires possible et agréer leurs demandes, avec en retour le secret espoir de les détourner de notre climat à nous, ici. Alors ? Je pose la question : qui gère le climat sur les sites d'implantation Fiat en Oranie ? Qui est aux commandes de la météo là-bas ? Allah yerham babah, isseguem el oumour ! Irigli el hala ! Les affaires ont une sainte horreur des BMS et des cumulonimbus. Gaffe alors où la foudre pourrait s'abattre ! Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. H. L.